Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Η Tesla κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά τον Μάιο, επιταχύνοντας την ανάκαμψή της έπειτα από την πτώση των πωλήσεων που είχε σημειώσει το 2025.

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι ταξινομήσεις οχημάτων της εταιρείας στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα, με τη ζήτηση να παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο σε μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, οι ταξινομήσεις της Tesla αυξήθηκαν κατά 57% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Επιστροφή μετά τη δύσκολη χρονιά

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η εταιρεία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αισθητή υποχώρηση της ζήτησης στην Ευρώπη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τόσο οι αντιδράσεις που προκάλεσε η πολιτική δραστηριότητα του διευθύνοντος συμβούλου της, Ίλον Μασκ, υπέρ ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων, όσο και η στενή σχέση του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν αλλαγή σκηνικού, καθώς τα οχήματα της Tesla επανέρχονται δυναμικά στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την EY, τα Model Y και Model 3 αναδείχθηκαν τα δύο ηλεκτρικά οχήματα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δυτική Ευρώπη κατά τον Μάιο.

Ενισχύεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα

Αμέσως μετά τα δύο μοντέλα της Tesla βρέθηκαν τα Elroq και Enyaq της Skoda, η οποία ανήκει στον όμιλο Volkswagen, ενώ την πέμπτη θέση κατέλαβε το Volkswagen ID.3.

Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσε το T03 της κινεζικής Leapmotor, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεύρυνση της παρουσίας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων κερδίζουν αργά αλλά σταθερά μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη», δήλωσε η EY. «Τα φθηνά κινεζικά μοντέλα είναι πραγματικά μπεστ σέλερ, ειδικά στις χώρες της νότιας Ευρώπης».