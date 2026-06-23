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Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους
Επιχειρήσεις
18:45 - 23 Ιουν 2026

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο του Mergers & Acquisitions Summit ΙΙΙ, που διοργανώνει το Money Review της Καθημερινής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και CEO της Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, συμμετείχε σε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση με τον Senior Business Editor της Καθημερινής, Ηλία Μπέλλο.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του σχετικά με τις προοπτικές του εγχώριου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το τρέχον μέγεθος των ελληνικών εταιρειών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι το κατάλληλο ώστε να εξασφαλίσει την επιβίωσή τους τα επόμενα χρόνια. Όπως εξήγησε, «η κλίμακα μιας επιχείρησης αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξή της, γεγονός που ωθεί τον ΣΕΒ να προτρέπει ενεργά τις εταιρείες να εφαρμόσουν πρακτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο μέγεθος για να αναπτυχθούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον».

Εστιάζοντας στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται περαιτέρω εξέλιξη και ριζικό ανασχεδιασμό του αγροτικού κλάδου, κάνοντας ειδική μνεία στις προοπτικές της θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι «αν και δεδομένα θα αλλάξει τα πάντα, χωρίς ακόμη να είναι σαφής η ακριβής κατεύθυνση, συλλογικά δεν αναμένεται να προκαλέσει περικοπή θέσεων εργασίας, αντίθετα θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τον άνθρωπο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων». Επιπλέον, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και μπορεί να εξελιχθεί σε υπολογίσιμο, περιφερειακό κόμβο για το οικοσύστημα των εταιρειών τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διακυβέρνησης και στρατηγικής, ο κ. Θεοδωρόπουλος επισήμανε ότι η αναπτυξιακή πορεία απαιτεί ξεκάθαρο πλάνο, σωστό σχεδιασμό, γρήγορες αποφάσεις και ισχυρές σχέσεις με την Ευρώπη, δηλώνοντας αισιόδοξος για το μέλλον. Σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα, επανέλαβε τη θέση του για το υψηλό κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα, το οποίο απέδωσε στις λανθασμένες παραδοχές και υποθέσεις στις οποίες έχει προβεί η Ευρώπη, καθώς και στις άμεσες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζει τα σφάλματά της, με τα πράγματα να στρέφονται σταδιακά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, έθεσε ως βασικό ζητούμενο την ταχύτητα των αλλαγών, η οποία, όπως εξήγησε, μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο μέσα από τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.

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