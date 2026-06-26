Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία -235 νεκροί και 4.000 αγνοούμενοι – εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας την Παρασκευή (26/6).

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε στην ΕΡΤ ότι, μια μέρα μετά τον διπλό σεισμό, εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες, ακόμη και 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,5-6,6 Ρίχτερ.

«Με βάση το μέγεθος του σεισμού, τις γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες, τον πληθυσμό και την ποιότητα των κατασκευών, θεωρούμε ότι δυστυχώς το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει από 10.000 έως και 100.000 παραμένει», δήλωσε. Παράλληλα, ο κ. Λέκκας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση του φαινομένου με την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου όλων των δημόσιων κτιρίων της χώρας

Μιλώντας στον παρουσιαστή της εκπομπής, Κώστα Παπαχλιμίντζο, ανέφερε ότι η εκτίμηση που είχε διατυπώσει από την πρώτη ημέρα της καταστροφής δεν έχει αλλάξει, καθώς βασίζεται στα δεδομένα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), αλλά και στην εμπειρία από αντίστοιχες μεγάλες σεισμικές καταστροφές διεθνώς. Όπως εξήγησε, η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τις εκτεταμένες καταρρεύσεις πολυώροφων κτηρίων, την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και το γεγονός ότι τα ενεργά σεισμικά ρήγματα διέρχονται μέσα από μεγάλες αστικές περιοχές.

Πάνω στη διέλευση του σεισμικού ρήγματος το αεροδρόμιο του Καράκας

Σχολιάζοντας τις μεγάλες καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ απάντησε ότι «το αεροδρόμιο του Καράκας έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, καθώς ο διάδρομός του βρίσκεται πάνω στη διέλευση του σεισμικού ρήγματος». Ταυτόχρονα επισήμανε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο και την κατάσταση των κατασκευών, γιατί η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο ενός ισχυρού μετασεισμού ο κ. Λέκκας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η ακολουθία περιπλέκεται από το γεγονός ότι προηγήθηκαν δύο μεγάλοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

«Θεωρητικά θα πρέπει να εκδηλωθεί ένας σεισμός της τάξεως των 6,5 έως 6,6 Ρίχτερ. Η διπλή σεισμική δόνηση δυσκολεύει τις εκτιμήσεις, όμως θεωρώ πολύ πιθανό μέσα στην επόμενη εβδομάδα να σημειωθεί ένας τόσο ισχυρός μετασεισμός στις ήδη πληγείσες περιοχές», είπε.

Πρόσθεσε ότι τα ήδη καταπονημένα κτήρια ενδέχεται να υποστούν ακόμη μεγαλύτερες καταρρεύσεις, ενώ εκτίμησε πως η σεισμική δραστηριότητα πιθανότατα θα μετατοπιστεί προς τα νοτιοδυτικά, στις περιοχές που συνορεύουν με την Κολομβία και την ευρύτερη περιοχή της Μπογκοτά.

Καμία επίδραση στην Ελλάδα – Έχουν ελεγχεί 27.000 δημόσια κτήρια σε δύο χρόνια

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανή επίδραση του σεισμού στον ελληνικό χώρο, ο Ευθύμης Λέκκας ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι συνθήκες στην Ελλάδα να επηρεαστούν από αυτόν τον σεισμό. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά τεκτονικά περιβάλλοντα. Όσα ακούγονται περί επίδρασης στον ελληνικό χώρο δεν ευσταθούν σε καμία περίπτωση», υπογράμμισε. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε επίσης και στην πορεία του προσεισμικού ελέγχου στη χώρα, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτήρια.

«Δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα δημόσιο κτήριο που να μην έχει ελεγχθεί. Μέσα σε δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε ελέγχους σε περίπου 27.000 δημόσια κτήρια, δηλαδή σε 44.000 στατικά ανεξάρτητες κατασκευές σε όλη τη χώρα», δήλωσε.

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