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Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Στόχος συγκρίσιμα EBITDA άνω των 1,5 δισ. ευρώ με το Vision 2030
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:10 - 25 Ιουν 2026

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Στόχος συγκρίσιμα EBITDA άνω των 1,5 δισ. ευρώ με το Vision 2030

Γιώργος Αλεξάκης
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Η επίτευξη συγκρίσιμων EBITDA άνω του 1,5 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια αποτελεί τον νέο στρατηγικό στόχο της HELLENiQ ENERGY, όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 

Παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μετασχηματισμού Vision 2025 και την έναρξη της νέας φάση στρατηγικής ανάπτυξης με τίτλο vision 2030, ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει ήδη αλλάξει κατηγορία σε σχέση με το παρελθόν, διαθέτοντας πλέον ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που της επιτρέπει να διεκδικεί ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Γιαυτό και οι προβλέψεις κερδοφορίας αναμένονται να έχουν ως σταθερή βάση το 1,5 δισεκ. με προβολές ανάλογα των συνθηκών για παραπάνω και σε κάθε περίπτωση σε βάθος δεκαετίας.

«Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε το 1,5 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμα EBITDA στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η στρατηγική Vision 2030 θα βασιστεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το trading και τις έρευνες υδρογονανθράκων, με έμφαση στη λειτουργική αριστεία και την ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το 2025

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY χαρακτήρισε το 2025 ως μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, όχι μόνο λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και εξαιτίας της βελτίωσης που καταγράφηκε σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου. Όπως ανέφερε, η εταιρεία πέτυχε καλύτερες επιδόσεις από εκείνες που είχε αρχικά προγραμματίσει, παρά το ιδιαίτερα ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον.

Το 2025 σηματοδότησε επίσης την τυπική ολοκλήρωση του Vision 2025, ενός μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, στο τέλος του 2024, με ποσοστό αποδοχής που άγγιξε το 99%. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με όσα πετύχαμε, όμως αυτό δεν αρκεί. Αν δεν συνεχίσουμε την προσπάθεια, είναι θέμα χρόνου να χάσουμε τα κεκτημένα των προηγούμενων ετών», σημείωσε.

Κερδοφορία και επενδύσεις

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα, ο κ. Σιάμισιης επισήμανε ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τα συγκρίσιμα EBITDA ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 503 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2021-2025 ο όμιλος επένδυσε 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 50% κατευθύνθηκε σε νέους τομείς ανάπτυξης.

Μέρισμα

Παράλληλα, η διοίκηση πρότεινε τη διανομή τελικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ φόρων. Το τελικό ποσό αναμένεται να διαμορφωθεί ελαφρώς υψηλότερα, στα 0,4044 ευρώ ανά μετοχή με βάση τα σημερινά δεδομένα, λόγω του ότι οι ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα. Η ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε για την 1η Ιουλίου. Ο κ. Σιάμισιης επανέλαβε ότι η πολιτική της εταιρείας προβλέπει διανομή από 35% έως 50% των συγκρίσιμων καθαρών κερδών προς τους μετόχους.

Όπως σημείωσε, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να ανταμείβει τους μετόχους της με ισχυρές διανομές, με το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2025 να υπερβαίνει τα 180 εκατ. ευρώ και τη μερισματική απόδοση να ξεπερνά το 8%. Από το 2019 έως το 2025 οι συνολικές διανομές αντιστοιχούν περίπου στο 60% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.

Οι προκλήσεις

Ο επικεφαλής του ομίλου στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν εταιρείες από χώρες με χαμηλότερο ενεργειακό και ρυθμιστικό κόστος. Τόνισε ακόμη ότι η ενεργειακή μετάβαση παραμένει αναγκαία, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών στόχων, ασφάλειας εφοδιασμού και ανταγωνιστικότητας.

Γεωπολιτικές αναταράξεις

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν πρωτοφανή μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Παρά τις δυσκολίες, η HELLENiQ ENERGY κατάφερε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς και να συνδράμει ακόμη και γειτονικές χώρες που αντιμετώπισαν προβλήματα εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης και στις έρευνες υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της, με γεώτρηση στο Block 2 εντός των πρώτων μηνών του 2027 και με τα νέα σεισμικά δεδομένα από τις περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης να αναμένονται το επόμενο διάστημα. «Δεν έχουμε βρει ακόμη πετρέλαιο, αλλά ακολουθούμε με συνέπεια το σχέδιό μας», ανέφερε.

Αυξάνεται η ζήτηση για ενέργεια

Κλείνοντας, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ισορροπημένου ενεργειακού μίγματος, στο οποίο οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για πολλά ακόμη χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η HELLENiQ ENERGY φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στις αγορές ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία και τη διεθνή της παρουσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 14:17
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