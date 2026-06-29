H Qualco Intelligent Finance υποστηρικτής της ομιλίας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δασκαλάκη

Η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για τις μελλοντικές εξελίξεις στην επιστήμη και την οικονομία αποτέλεσε το κύριο θέμα της διάλεξης «Το Υπολογίζειν στην εποχή της ΤΝ: Από το τερματικό στον φυσικό κόσμο» και ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, Avanessians Professor Electrical Engineering and Computer Science στο MIT και διακεκριμένο με το βραβείο Nevanlinna.

Η διάλεξη, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Yale (Hellenic Studies Program) και με τη στήριξη της Qualco Intelligent Finance την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Κτίριο Παλαιάς Βουλής), αποσκοπούσε στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης: από την οθόνη στη ρομποτική και τον φυσικό κόσμο και τη σημασία της για την επιστήμη και την κοινωνία.

Ο κ. Δασκαλάκης αναφέρθηκε σε καίρια ζητήματα που αφορούν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και του υπολογίζειν, παρουσιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν αυξήσει θεαματικά την ικανότητα των υπολογιστών να κατανοούν και να επεξεργάζονται μορφές πληροφορίας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικό πεδίο του ανθρώπινου νου, όπως εικόνες, κείμενα, μόρια, ακόμη και μαθηματικές αποδείξεις. Όπως επεσήμανε, οι νέες αυτές δυνατότητες έχουν οδηγήσει σε εντυπωσιακές εφαρμογές και επιτεύγματα, από αλγορίθμους στρατηγικής όπως το AlphaGo και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έως τα αυτόνομα οχήματα και την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων.

Παράλληλα, έθεσε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορούν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να μεταφερθούν πέρα από το «τερματικό» και να αξιοποιηθούν σε επιχειρήσεις, βιομηχανικές διεργασίες και συστήματα που αλληλοεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο. Ειδική αναφορά έγινε στις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτή τη μετάβαση, καθώς και στο κατά πόσο οι υφιστάμενες τεχνολογίες επαρκούν ή αν απαιτείται η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μεθόδων και αρχιτεκτονικών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του φοιτητικού διαγωνισμού «Text as Data in Economics: The Power of AI», τον οποίο επίσης στήριξε η Qualco Intelligent Finance. Ο διαγωνισμός διεξήχθη μεταξύ 9 και 26 Μαρτίου, προσφέροντας στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης οικονομικών δεδομένων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για την υιοθέτηση τεχνικών επεξεργασίας κειμένου.

Νικητές του διαγωνισμού αναδείχθηκαν οι Π. Τουλούμη, Ντ. Μουρουγκάν, Τ. Παπαδόπουλος, Χ. Μάνδαλος, Γ. Μαυράκης, Δ. Γαντσίδης.

Με αφορμή τη διάλεξη και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του φοιτητικού διαγωνισμού, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κ. Ευάγγελος Διοικητόπουλος, δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία με την Qualco Intelligent Finance και πρωτοβουλίες όπως η σημερινή διάλεξη και ο φοιτητικός διαγωνισμός με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμβάλλουμε ενεργά στη διάχυση της γνώσης και στην κατανόηση των εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας και της οικονομίας».

Ο κ. Γιώργος Κάζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Qualco Intelligent Finance και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πυρήνας των λύσεων που αναπτύσσουμε στην Qualco Intelligent Finance. Και γνωρίζουμε καλά ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι η ανάπτυξη μοντέλων, αλλά η εφαρμογή τους σε σύνθετα, διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, ακριβώς αυτό που πραγματεύτηκε η σημερινή διάλεξη. Γι' αυτό και η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει για εμάς ουσιαστικό περιεχόμενο: επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών, που θα αξιοποιούν την ΤΝ για να δίνουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας».

Η σειρά των διαλέξεων καθώς και ο διαγωνισμός εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και της Qualco Intelligent Finance και αποσκοπούν στη γεφύρωση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας στο πεδίο της οικονομικής ανάλυσης.