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Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
13:11 - 08 Ιουλ 2026

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία πλέον μπορεί να σταθεί στις δικές της δυνάμεις, εξέφρασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τους δημοσιογράφους Χριστίνα Βίδου και Απόστολο Μαγγηριάδη που πραγματοποιήθηκε στο 30ο Annual Government Roundtable του Economist.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει μία επιτυχημένη φάση ανάκαμψης της οικονομίας και παρατήρησε ότι, εάν εξασφαλιστεί η συνέχιση των ιδιωτικών επενδύσεων και της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να περάσει σε μία πιο δυναμική φάση ανάπτυξης, στηριζόμενη πλέον στις δικές της δυνάμεις – δηλαδή στη σωστή βάση ανάπτυξης-, στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και πρόσθεσε ότι μέσα στο περιβάλλον και την παρακαταθήκη αυτή, αναπτύσσεται και ο Όμιλος AKTOR δρομολογώντας επενδύσεις ύψους €3 δισ. για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε LNG, ΑΠΕ, έργα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης και, φυσικά, στην κατασκευή.

Ξένο ενδιαφέρον για την οικονομία

Όπως επισήμανε, στο παρελθόν στο άκουσμα και μόνο ότι μία εταιρία ήταν ελληνική, οι ξένοι επενδυτές έφευγαν από το τραπέζι. Στη συνέχεια υπήρξε μία περίοδος που άρχισαν να ακούν τα ελληνικά επενδυτικά stories, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν δράση. Σήμερα, όμως, πρόσθεσε ο κ. Εξάρχου, βλέπουμε ξένους επενδυτές να επενδύουν σοβαρά κεφάλαια στη χώρα. Και όπως σχολίασε, αυτό είναι κάτι που δεν είχε ξαναδεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, και αποτελεί καρπό των προσπαθειών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η οποία πλέον έχει αρχίσει να αποδίδει. Ενώ σχολίασε ότι αυτό κατέστη εμφανές στις πρόσφατες ΑΜΚ της Credia Bank, της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, όπου τοποθετήθηκαν ισχυρά ξένα κεφάλαια.

Η Ευρώπη πήρε το μάθημά της

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου υπενθύμισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε και το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν και η Ε.Ε. βρέθηκε πλήρως εξαρτημένη από τη Ρωσία, η οποία είχε μετατρέψει την ενεργειακή αυτή εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης. Και παρατήρησε ότι η Ε.Ε. έχει πλέον πάρει το μάθημά της- παρόλο που αυτό έγινε με επώδυνο τρόπο – και ότι η προσπάθειά της για ενεργειακή ισορροπία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Ελλάδα ήταν ένα βήμα μπροστά με τον κάθετο διάδρομο

Όπως πρόσθεσε ο κ. Εξάρχου, η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους στο ενεργειακό, καθώς μέσω των υποδομών της, πρωταγωνιστεί στον κάθετο διάδρομο που της δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG, εν όψει και της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και σε συνέχεια της αδυναμίας του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη, λόγω του πολέμου, γεγονότα που συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG τη μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Και σχολίασε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση στήριξε ένθερμα τον κάθετο διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην Atlantic SEE LNG Trade. Ενώ παρατήρησε ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει ισορροπία στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης.

Η πράσινη μετάβαση έπληξε την ανταγωνιστικότητα

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναγίνει ανταγωνιστική και παρατήρησε ότι η πράσινη μετάβαση σχεδιάστηκε εσφαλμένα και βιαστικά με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ε.Ε. Ωστόσο, καθώς το κόστος αυτό είναι πλέον δυσβάσταχτο, θα πρέπει η Ευρώπη να εξετάσει και άλλες εναλλακτικές μεταβατικά, προχωρώντας σε συμβιβασμούς που θα τις επιτρέψουν να παραμένει ανταγωνιστική, χωρίς βέβαια να απορρίπτει την πράσινη ενέργεια, η οποία παραμένει ο βασικός παράγοντας της ενεργειακής της αυτονομίας, αλλά όχι ο μοναδικός για την ενεργειακή της ασφάλεια.

Ανάγκη για κυριαρχία και ευρωπαϊκούς πρωταθλητές

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR παρατήρησε ότι το μεγάλο ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να αποκτήσει κυριαρχία και να κάθεται ως ισότιμο μέλος στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων και σχολίασε - παραπέμποντας σε δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Καναδά Mark Carney- ότι όποιος δεν βρίσκεται στο τραπέζι, βρίσκεται στο μενού. Και για να το κάνει αυτό η Ε.Ε. θα πρέπει να αποκτήσει γρήγορους τρόπους λήψης των αποφάσεων, υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη – μέλη παραχώρησαν κυριαρχία στις Βρυξέλλες για να συγκροτηθεί μία ισχυρή Ένωση, όμως αυτό δεν έχει καταστεί ακόμη πραγματικότητα. Ενώ σημείωσε ότι ο μόνος τρόπος που έχουν οι μεσαίες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα των κυρίαρχων κρατών είναι να προχωρούν στις σωστές συμμαχίες προς το συμφέρον της Ε.Ε. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να σχηματιστούν ευρωπαϊκοί πρωταθλητές στο επιχειρείν που θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή οικονομία να είναι επαρκώς ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

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