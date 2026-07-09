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Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:44 - 09 Ιουλ 2026

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 28.097.019 ιδίων μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μειώθηκε κατά το ποσό των €6.181.344,18 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της τροποποιήθηκε, ώστε να αποτυπώνει την ανωτέρω μείωση.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ανέρχεται πλέον σε €792.751.032,04, διαιρούμενο σε 3.603.413.782 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

Την 09.07.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθ. 4086320ΑΠ/09.07.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Eurobank. Η Euronext Athens Holding A.E. («EURONEXT ATHENS») ενημερώθηκε επίσης στις 09.07.2026 για την ακύρωση των μετοχών και τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ως αποτέλεσμα, από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, η διαπραγμάτευση στην EURONEXT ATHENS των 28.097.019 ακυρωμένων μετοχών θα παύσει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Eurobank, τηλεφωνικά στο 214 4046400 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

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