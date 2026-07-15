ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. – Νέο παραγωγικό άλμα με αιχμή αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα έλαβε η ElvalHalcor, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250-300 εκατ. ευρώ καλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους ώστε ο όμιλος να υλοποιήσει χωρίς καθυστερήσεις το νέο επενδυτικό πρόγραμμα των 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

Η διοίκηση. ειδικότερα, με βάση όσα αναφέρθηκαν σε ειδική συνέντευξη τύπου το πρωί της Τρίτης (14/7,) εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κεφαλαιακή ενίσχυση δεν αποτελεί απλώς μια χρηματοδοτική κίνηση, αλλά το εφαλτήριο για έναν νέο κύκλο παραγωγικής ανάπτυξης, ο οποίος θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και θα της επιτρέψει να διατηρήσει ηγετική θέση στις διεθνείς αγορές προϊόντων αλουμινίου και χαλκού.

Παράλληλα, η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη διασπορά της μετοχής, με το free float να αυξάνεται από περίπου 13% σε επίπεδα κοντά στο 30%, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα και τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Υπενθυμίζεται, ότι η στρατηγική της ElvalHalcor βασίζεται στην αξιοποίηση των επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία και δημιούργησαν μία από τις πλέον σύγχρονες παραγωγικές βάσεις στην Ευρώπη.

Με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες, η εταιρεία στοχεύει να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν οι επενδύσεις σε data centers, ενεργειακές υποδομές, μεταφορές, άμυνα και κυκλική οικονομία, επεκτείνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα και ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της.

Κοκόλης: Η ΑΜΚ επιτρέπει να προχωρήσουν όλες οι στρατηγικές προτεραιότητες

Όπως επισήμανε, μάλιστα, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Viohalco, Σπύρος Κοκόλης, η εταιρεία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα ακόμη και χωρίς αύξηση κεφαλαίου, αξιοποιώντας τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές της ροές.

Ωστόσο, η ΑΜΚ επιτρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι στρατηγικές επιλογές: η επιτάχυνση των επενδύσεων, η περαιτέρω αποκλιμάκωση του δανεισμού, η ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής και η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης μέσω υψηλότερου free float.

Οι επενδύσεις ανά τομέα

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στον κλάδο αλουμινίου, με βασικό έργο την εγκατάσταση τρίτου ψυχρού ελάστρου, που θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα αξιοποιώντας τις μεγάλες επενδύσεις των προηγούμενων ετών στη θερμή έλαση και στη χύτευση.

Παράλληλα, προβλέπονται νέες επενδύσεις στον κλάδο χαλκού, καθώς και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων, ενισχύοντας την ευελιξία παραγωγής και την ικανότητα εξυπηρέτησης νέων αγορών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανακύκλωση, με νέες μονάδες επεξεργασίας scrap τόσο στο αλουμίνιο όσο και στον χαλκό. Η μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, περιορίζει το κόστος παραγωγής και βελτιώνει τα περιθώρια κερδοφορίας, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του παραγωγικού μοντέλου.

Ενεργειακό κόστος: Οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς και η στρατηγική αντιστάθμισης

Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής μεταλλουργίας και η διοίκηση της ElvalHalcor δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως επισημάνθηκε, πέρα από τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, σημαντική επιβάρυνση προκαλεί ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης και ειδικότερα οι Λογαριασμοί Προσαυξήσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και σε περιόδους χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, το τελικό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις- παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Παρά τις στρεβλώσεις αυτές, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να περιορίζει τις επιπτώσεις από τις έντονες μεταβολές στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Hedging σε μέταλλα και ενέργεια

Σημειώνεται ότι η ElvalHalcor καταναλώνει ετησίως περίπου 600.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που καθιστά το ενεργειακό κόστος σημαντική παράμετρο της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς όμως να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Όπως εξήγησαν τα στελέχη της εταιρείας, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), τόσο για τις τιμές των μετάλλων όσο και για την προμήθεια ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η έκθεση στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών και διασφαλίζεται μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της ElvalHalcor βασίζεται στη μεταποίηση και όχι στην ανάληψη κινδύνου από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων. Οι αγορές αλουμινίου και χαλκού πραγματοποιούνται με βάση τις τιμές του London Metal Exchange (LME), ενώ με τον ίδιο μηχανισμό τιμολογούνται και οι πελάτες, περιορίζοντας ουσιαστικά την επίδραση των μεταβολών των διεθνών τιμών στην οργανική κερδοφορία.

Οι επενδύσεις ως «ασπίδα» απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας

Στο φόντο αυτό η διοίκηση υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στο υψηλό ενεργειακό κόστος είναι οι ίδιες οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών απαιτεί σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την επεξεργασία πρωτογενούς μετάλλου, οδηγώντας σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με την ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού προγράμματος, πάντως, η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου θα αυξηθεί κατά περίπου 29%, ενώ η οργανική κερδοφορία εκτιμάται ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ElvalHalcor να επενδύει διαρκώς στην παραγωγή, την καινοτομία και τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη.