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Στρατηγική συμμαχία των τριών μεγαλύτερων Επιμελητηρίων για τη θωράκιση και ανάπτυξη της Ελληνικής μεταποίησης
Επιχειρήσεις
11:23 - 19 Μαρ 2026

Στρατηγική συμμαχία των τριών μεγαλύτερων Επιμελητηρίων για τη θωράκιση και ανάπτυξη της Ελληνικής μεταποίησης

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ισχυρό, ενιαίο μέτωπο για την προάσπιση και την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγικής βάσης συγκρότησαν χθεςοι τρεις μεγαλύτεροι επιμελητηριακοί φορείς της χώρας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα συμπόρευσης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Σε μια ιστορικής σημασίας σύμπραξη για το μέλλον της ελληνικής μεταποίησης, που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών (ΕΒΕΑ), Πειραιώς (ΕΒΕΠ) και Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική παραγωγική βάση.

Η εκδήλωση, με θέμα «Η Ελληνική Βιομηχανία στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον: Κοινή πρωτοβουλία ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ & ΕΒΕΘ για μια ισχυρή μεταποίηση», ανέδειξε την κοινή βούληση των τριών Επιμελητηρίων να χαράξουν συντονισμένη στρατηγική για την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, οι Πρόεδροι των τριών Επιμελητηρίων έθεσαν τοπλαίσιο της συνεργασίας τους:

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννης Μασούτης, υπογράμμισε ότι η βιομηχανία αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιέσεις που ασκούν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια και οι πληθωριστικές τάσεις. Τόνισε τον κομβικό ρόλο των λιμανιών και των υποδομών logistics σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, καλώντας σε κοινή γραμμή πλεύσης με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, χαρακτήρισε τη μεταποίηση ως την καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας. Επισήμανε την ανάγκη μετάβασης σε ένα ρεαλιστικό, μη αποσπασματικό στρατηγικό πλαίσιο που θα επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι η υπογραφή του Μνημονίου μετουσιώνει το ρητό «εν τη ενώσει η ισχύς» σε απτά αποτελέσματα και ουσιαστικές διεκδικήσεις.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Ιωάννης Μπρατάκος, χαρακτήρισε τη σύμπραξη των τριών Επιμελητηρίων ως μια συντονισμένη απάντηση στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, ώστε η φωνή της επιχειρηματικότητας να γίνει ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη. Έθεσε ως προτεραιότητα τον παραγωγικό μετασχηματισμό μέσω της διασύνδεσης της βιομηχανίας με την καινοτομία, ενώ τόνισε την ανάγκη κοινών θεσμικών παρεμβάσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη φορολογική σταθερότητα και την κάλυψη των αναγκών σε νέες δεξιότητες.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Κομβικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τους πυλώνες του οποίου παρουσίασε ο κ. Αντώνιος Μπούμπουλας, Αν. Διευθυντής Στατιστικής Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ. Βάσει του Άρθρου 1 του Μνημονίου, το αντικείμενο της συνεργασίας εδράζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  1. Θεσμικός Συντονισμός και Κοινή Εκπροσώπηση: Κατάρτιση κοινών τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για το ενεργειακό κόστος, το κανονιστικό περιβάλλον και τη χρηματοδότηση, συνοδευόμενη από την υποβολή ετήσιου «Κοινού Υπομνήματος Βιομηχανικής Πολιτικής».
  2. Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Συνεργασία για την ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη διασύνδεση με ερευνητικά ιδρύματα.
  3. Εξωστρέφεια και Διεθνής Βιομηχανική Παρουσία: Κοινή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και αποστολές, καθώς και ανάδειξη της ελληνικής βιομηχανίας ως ενιαίου "brand".
  4. Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες: Πρωτοβουλίες για τη στενή διασύνδεση της βιομηχανίας με την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, προς αντιμετώπιση των κενών σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ελληνική μεταποίηση σήμερα

Στο σχετικό πάνελ συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμμετείχαν οι κ.κ. Πάνος Μενεξόπουλος (Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ), Λεωνίδας Παναγάκος (Μέλος Μεταποιητικού Τμήματος ΔΣ ΕΒΕΑ) και Κωνσταντίνος Κορωνάκης (Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος ΔΣ ΕΒΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ενδιαφέρον περιστράφηκε κυρίως γύρω από το ενεργειακό ζήτημα, το οποίο αναδείχθηκε ως η κορυφαία πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, με ειδική μνεία στις ιδιαιτερότητες της Βόρειας Ελλάδας και τη μεταλιγνιτική μετάβαση. Υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές (δίκτυα, αποθήκευση, ΑΠΕ) και η διαμόρφωση βιώσιμων μοντέλων μέσω στενότερων συνεργειών βιομηχανικών και ενεργειακών εταιρειών. Τέλος, οι ομιλητές ανέλυσαν τη σημασία ενός ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου για την παραγωγική λειτουργία, καθώς και την κρίσιμη παράμετρο της συνεχούς μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού απέναντι στην ταχεία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

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