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Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
Επιχειρήσεις
10:33 - 11 Μαρ 2026

Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies υπέγραψαν συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα, με στόχο την από κοινού συμμετοχή τους στον επικείμενο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του Λιμένος Ελευσίνας, που πρόκειται να προκηρυχθεί από το Υπερταμείο.

Η παραχώρηση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά εγχειρήματα στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλίας στην Ελλάδα.

Οι δύο Όμιλοι διαθέτουν διακριτά και αλληλοσυμπληρωματικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την αποτελεσματική κατανομή ρόλων: ο Όμιλος AKTOR αναλαμβάνει το κατασκευαστικό σκέλος των υποδομών, ενώ ο Όμιλος ONEX αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία των λιμενικών υποδομών και δραστηριοτήτων.

Η ένωση των δυνάμεών τους φιλοδοξεί να δημιουργήσει στην Ελλάδα έναν διεθνή κόμβο ναυτιλίας, ικανό να φέρει τη χώρα στο επίκεντρο των διεθνών εμπορευματικών ροών.

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στην κατασκευή σύνθετων έργων υποδομών, λιμενικών έργων και μεγάλης κλίμακας λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και πολυετή εμπειρία στα έργα παραχώρησης, με χαρτοφυλάκιο που αριθμεί 16 μεγάλα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ.

Ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies μεταφέρει στη συνεργασία τη βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει ως καταλύτης στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του σχεδίου του για τη δημιουργία ενός προτύπου, ολοκληρωμένου κόμβου (Integrated Hub) ναυπηγικής, άμυνας, βιομηχανίας, τεχνολογίας και ενέργειας, ο Όμιλος ONEX έχει εισέλθει δυναμικά στη διαχείριση λιμένων, μέσω της θυγατρικής Onex Elefsis Port. Σημειώνεται, πως ο Όμιλος ONEX έχοντας στην ιδιοκτησία του ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις συμμετέχει στο Δ.Σ. της Ε.ΛΙΜ.Ε. (Ένωση Λιμένων Ελλάδος). Το ευρύ αυτό αποτύπωμα, σε συνδυασμό με τη δυναμική των πρόσφατων διεθνών συμφωνιών του Ομίλου, ενισχύει το στρατηγικό βάθος της παρούσας συμμαχίας και επιταχύνει την υλοποίηση του οράματος για τη μετατροπή της Ελευσίνας σε κόμβο ναυτιλιακής και βιομηχανικής αναφοράς.

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