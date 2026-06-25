Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο ιστορικό κτήριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία του Υπουργού, τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας όλων των βαθμίδων για την καθημερινή και ουσιαστική συμβολή τους στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην προστασία της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Θάνος Τσαγγάρης, ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη συνεργασία και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αστυνόμευσης στους βασικούς εμπορικούς άξονες των οδών Πατησίων, Αχαρνών και των λοιπών περιφερειακών εμπορικών δρόμων, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος για ιδιωτικά μέτρα φύλαξης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να ενισχύει τις δράσεις πρόληψης και αστυνόμευσης, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την προστασία των πολιτών και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το κοινό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου για μια ασφαλέστερη και πιο δυναμική Αθήνα.