Η ενέργεια του αύριο χτίζεται σήμερα: Η ESG στρατηγική της ΔΕΠΑ στην πράξη

Η αξιοπιστία μιας εταιρείας στο πεδίο του ESG δεν κρίνεται από το πόσο συχνά χρησιμοποιεί τη λέξη «βιωσιμότητα». Κρίνεται από το αν μπορεί να τη μετατρέψει σε λειτουργία, σε μετρήσιμη πρόοδο, σε κανόνες διακυβέρνησης και σε καθημερινή πρακτική. Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το ESG αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο διοίκησης, που διατρέχει το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η εταιρεία έχει κινηθεί με σαφή κατεύθυνση: λιγότερη κατανάλωση, χαμηλότερες εκπομπές, καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η σταθερή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία χρόνια που ξεπερνά το 42%, δείχνουν ότι η περιβαλλοντική επίδοση παρακολουθείται συστηματικά και βελτιώνεται. Η αξιοποίηση φυσικού αερίου στο εταιρικό καύσιμο μείγμα, η ενίσχυση του στόλου με οχήματα φυσικού αερίου και τα προγράμματα οικολογικής μετακίνησης αποτυπώνουν μια εταιρεία που εφαρμόζει πρώτα εσωτερικά τις αρχές που προωθεί στην αγορά.

Η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου ουσιαστική. Η ΔΕΠΑ επενδύει στους ανθρώπους της με τρόπο συστηματικό: χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης, υψηλή συμμετοχή εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγράμματα ψυχικής υγείας και ευεξίας, ομαδική ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εταιρεία καταγράφει μηδενικά εργατικά ατυχήματα και ασθένειες που οφείλονται στην εργασία, στοιχείο που αποτυπώνει σοβαρή κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη, στην ισότητα και στη φροντίδα των ανθρώπων της. Οι γυναίκες αποτελούν το 47% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, το 52% των στελεχών σε θέσεις ευθύνης, ενώ συμμετέχουν σε ποσοστό 27% στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτυπώνοντας μια σύγχρονη και ισόρροπη εταιρική κουλτούρα. Η εταιρεία απασχολεί επίσης σταθερά εργαζομένους με αναπηρία, ενισχύοντας ουσιαστικά την πολιτική ίσων ευκαιριών.

Η φροντίδα για τους ανθρώπους της αποτυπώνεται μέσα από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλειας και Υγειονομικής Κάλυψης που καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, καθώς και από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που λειτουργεί διαχρονικά από το 1996. Ταυτόχρονα υλοποιούνται προγράμματα ευεξίας και ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας, πρόγραμμα εκγύμνασης και σχετικά σεμινάρια υποστήριξης.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ στηρίζει διαχρονικά την κοινωνία, επενδύοντας σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με πρωτοβουλίες που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας φορείς όπως το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς–Πνευμόνων «Η Σκυτάλη», τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών «Η Φοίβη» και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Το εύρος και η συστηματικότητα των παρεμβάσεών της αναδεικνύουν μια εταιρεία που βλέπει την κοινωνική ευθύνη όχι ως περιστασιακή χορηγία, αλλά ως σταθερή σχέση με την κοινωνία.

Στο πεδίο της διακυβέρνησης, η εικόνα είναι εξίσου ισχυρή. Μηδενικά περιστατικά μη συμμόρφωσης, διαφθοράς, δωροδοκίας και σύγκρουσης συμφερόντων δείχνουν ένα σαφές και ισχυρό πλαίσιο ελέγχου και υπευθυνότητας. Η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού και της ανώτατης διοίκησης στις πολιτικές κατά της διαφθοράς ενισχύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Παράλληλα, τα πιστοποιημένα συστήματα επιχειρησιακής συνέχειας, ενεργειακής διαχείρισης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία δημιουργούν ένα στιβαρό υπόβαθρο εταιρικής ανθεκτικότητας.

Η ψηφιακή διάσταση συμπληρώνει αυτή την εικόνα. Η αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, η ευθυγράμμιση με διεθνή πρότυπα και οι συνεργασίες για την ψηφιακή εμπιστοσύνη δείχνουν ότι η ΔΕΠΑ αντιλαμβάνεται τη διακυβέρνηση και ως ζήτημα τεχνολογικής ετοιμότητας.

Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές εταιρείες καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι ταυτόχρονα ισχυρές, ανταγωνιστικές και υπεύθυνες, η ΔΕΠΑ διαμορφώνει ένα ESG υπόδειγμα με ουσία. Όχι με μεγάλες διακηρύξεις, αλλά με πράξεις, συστήματα και αποτελέσματα που αντέχουν στον χρόνο.