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Πλεύρης: Θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράτυπους μετανάστες – Τεράστια η πίεση στην Κρήτη
Πολιτική
17:02 - 08 Ιουλ 2025

Πλεύρης: Θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράτυπους μετανάστες – Τεράστια η πίεση στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκαν οι επαφές της ευρωπαϊκής αποστολής στην Τρίπολη της Λιβύης με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για τις μεταναστευτικές πιέσεις στην Κρήτη. 

Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Τρίπολη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση της Λιβύης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η Ελλάδα και η ΕΕ δεσμεύονται να βοηθήσουν τη Λιβύη να περιορίσει τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών, να αποτρέψει αναχωρήσεις προς την Ευρώπη και να διευκολύνει την επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στις χώρες καταγωγής τους.

Η Κρήτη, όπως επισημάνθηκε, υφίσταται σημαντική πίεση από την ανατολική Λιβύη, κάτι που πρέπει να ανακοπεί, τόνισαν τόσο η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία όσο και ο κ. Πλεύρης στη δήλωσή τους μετά τη συνάντηση.

«Είμαστε εδώ, αντιπροσωπεία της ΕΕ, με τον Επίτροπο Μπρούνερ. Θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την ανατολική ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 17:12
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