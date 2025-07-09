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Η Emirates αναζητά πληρώματα καμπίνας - Ημέρα καριέρας στη Σαντορίνη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:55 - 09 Ιουλ 2025

Η Emirates αναζητά πληρώματα καμπίνας - Ημέρα καριέρας στη Σαντορίνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Emirates ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι στους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Σαντορίνης, στο πλαίσιο της αναζήτησής της για νέα ταλέντα που θα στελεχώσουν τη διεθνή ομάδα πληρωμάτων καμπίνας της.

Φέτος το καλοκαίρι, η Emirates διοργανώνει ανοιχτές ημέρες καριέρας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με στόχο να προσεγγίσει άτομα που αγαπούν τα ταξίδια και να τους προσφέρει την ευκαιρία να μετατρέψουν το πάθος τους σε μια σταθερή επαγγελματική καριέρα στους αιθέρες.

Η αεροπορική εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από 140 προορισμούς παγκοσμίως, προσφέροντας στα πληρώματά της τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε μερικά από τα πιο περιζήτητα μέρη του κόσμου, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα κορυφαία προνόμια, όπως αφορολόγητο μισθό, επιδόματα πτήσεων και δωρεάν διαμονή στο Ντουμπάι.

Από την παραλία στο επόμενο επαγγελματικό σου βήμα

Χωρίς αυστηρό dress code, παραθεριστές και εποχικά απασχολούμενοι στον τομέα της φιλοξενίας καλούνται να παρευρεθούν στα open days της Emirates στη Σαντορίνη στις 29 Ιουλίου για να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα προσλήψεων της αεροπορικής εταιρείας, να ενημερωθούν για τη θέση και να ξεκινήσουν την αίτησή τους για μια καριέρα που με διεθνείς προοπτικές.

Από την πρώτη κιόλας μέρα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα εγκατασταθούν στο κοσμοπολίτικο και ζωντανό Ντουμπάι – μια πόλη που φημίζεται για τον ήλιο της, την ασφάλεια και τις αμέτρητες ευκαιρίες που προσφέρει.

Θα ενταχθούν στη δυναμική ομάδα των 24.500 μελών πληρώματος καμπίνας της Emirates, στην οποία περιλαμβάνονται και πάνω από 1.200 άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Χάρη στο εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, το πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει σε ονειρεμένους προορισμούς από τη “λίστα επιθυμιών” του, ενώ παράλληλα απολαμβάνει προνομιακά εισιτήρια για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η θέση συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο παροχών, που περιλαμβάνει πλήρως επιπλωμένη και ευρύχωρη κατοικία, μεταφορά από και προς την εργασία, εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου, ιατρική, οδοντιατρική και ασφάλιση ζωής, διαμονή σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των στάσεων, καθώς και σημαντικές εκπτώσεις σε εισιτήρια για τους ίδιους, τα μέλη της οικογένειάς τους και φίλους. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση σε τοπικές προσφορές και αποκλειστικά οφέλη μέσω των καρτών FACE και Platinum της Emirates.

Ο Ibrahim Ghanim CM της Emirates δήλωσε: «Όλοι έχουμε νιώσει στις διακοπές αυτή την επιθυμία να μην τελειώσουν ποτέ. Με μια δουλειά στο πλήρωμα καμπίνας της Emirates, μπορείς να ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο, να μάθεις νέες δεξιότητες και να γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς. Πολλοί από τους συναδέλφους μας έχουν ήδη ζήσει αυτή την εμπειρία. Οι ανοιχτές ημέρες για το πλήρωμα καμπίνας είναι ένας υπέροχος τρόπος για να μάθουν οι άνθρωποι περισσότερα για την καριέρα στην Emirates, και ήταν φυσικό να συναντήσουμε τους λάτρεις των ταξιδιών ενώ είναι σε διακοπές».

O ιδανικός υποψήφιος

Η Emirates αναζητά άτομα με τουλάχιστον έναν χρόνο εμπειρίας στον τομέα της φιλοξενίας, του τουρισμού ή της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και με αληθινό πάθος για τα ταξίδια και την αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Δεξιότητες όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η ομαδική συνεργασία και η προσαρμοστικότητα είναι πολύτιμες για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με την Emirates. Με μια γρήγορη και απλοποιημένη διαδικασία πρόσληψης, αυτή η θέση αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να εξελίξουν την καριέρα τους και να ανακαλύψουν τον κόσμο μέσα από την εργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

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