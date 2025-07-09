UBS: Καλό το β' τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι

«Αναμένουμε ένα ακόμη καλό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες», αναφέρει η UBS σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (9/7).

Αναλύοντας τα στοιχεία του κλάδου από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Μάιο του 2025, η UBS εκτιμά πως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 διαμορφώνεται ως ένα ακόμη σταθερό τρίμηνο.

Όπως αναφέρεται στον δείκτη καθαρών τόκων και αποδόσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώνεται ως ένα σταθερό τρίμηνο, το οποίο είναι απίθανο να αποκαλύψει μεγάλες εκπλήξεις, με τη δυναμική/μείγμα καταθέσεων να είναι βασικά θετική και τα spreads να ευθυγραμμίζονται ξανά με τις προσδοκίες.

Ομοίως, για τις ελληνικές τράπεζες, αναμένουμε να δούμε ένα ακόμη σταθερό δεύτερο τρίμηνο, υποστηριζόμενο από τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων (+14,1% σε ετήσια βάση) με τη συνολική πιστωτική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα να διαμορφώνεται στο 6,8% σε ετήσια βάση (μέσος όρος Ευρωζώνης 1,7% σε ετήσια βάση).

H UBS βλέπει επίσης δυνατότητες αναβαθμίσεων στα επιχειρηματικά σχέδια του οικονομικού έτους 2025, λόγω των ισχυρών πιστωτικών τάσεων.

Σημειώνεται ακόμα πως οι τάσεις χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές, στηρίζοντας έτσι την κερδοφορία.

Τιμές στόχοι

Με βάση τα παραπάνω, η UBS διατηρεί σύσταση «Buy» για όλες τις συστημικές τράπεζες και αναγνωρίζει περιθώριο περαιτέρω συμπίεσης του risk premium. Παρά τη σημαντική άνοδο των μετοχών, οι αποτιμήσεις για το 2026 παραμένουν ελκυστικές.

Έτσι, αυξάνει τον στόχο της για την Alpha Bank κατά+0,43% από €2,30 τον Ιούλιο 2024 σε €3,50 τον Ιούλιο 2025. Για τη Eurobank, αντίστοιχα, από €2,60 σε €3,30. Για την ΕΤΕ από €11,00 σε €12,20 και για την Τράπεζα Πειραιώς από €5,50 σε €6,70.