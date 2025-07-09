ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UBS: Καλό το β&#039; τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι
Αναλύσεις
12:34 - 09 Ιουλ 2025

UBS: Καλό το β' τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Αναμένουμε ένα ακόμη καλό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες», αναφέρει η UBS σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (9/7).

Αναλύοντας τα στοιχεία του κλάδου από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Μάιο του 2025, η UBS εκτιμά πως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 διαμορφώνεται ως ένα ακόμη σταθερό τρίμηνο.

Όπως αναφέρεται στον δείκτη καθαρών τόκων και αποδόσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώνεται ως ένα σταθερό τρίμηνο, το οποίο είναι απίθανο να αποκαλύψει μεγάλες εκπλήξεις, με τη δυναμική/μείγμα καταθέσεων να είναι βασικά θετική και τα spreads να ευθυγραμμίζονται ξανά με τις προσδοκίες.

Ομοίως, για τις ελληνικές τράπεζες, αναμένουμε να δούμε ένα ακόμη σταθερό δεύτερο τρίμηνο, υποστηριζόμενο από τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων (+14,1% σε ετήσια βάση) με τη συνολική πιστωτική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα να διαμορφώνεται στο 6,8% σε ετήσια βάση (μέσος όρος Ευρωζώνης 1,7% σε ετήσια βάση).

H UBS βλέπει επίσης δυνατότητες αναβαθμίσεων στα επιχειρηματικά σχέδια του οικονομικού έτους 2025, λόγω των ισχυρών πιστωτικών τάσεων.

Σημειώνεται ακόμα πως οι τάσεις χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές, στηρίζοντας έτσι την κερδοφορία.

Τιμές στόχοι

Με βάση τα παραπάνω, η UBS διατηρεί σύσταση «Buy» για όλες τις συστημικές τράπεζες και αναγνωρίζει περιθώριο περαιτέρω συμπίεσης του risk premium. Παρά τη σημαντική άνοδο των μετοχών, οι αποτιμήσεις για το 2026 παραμένουν ελκυστικές.

Έτσι, αυξάνει τον στόχο της για την Alpha Bank κατά+0,43% από €2,30 τον Ιούλιο 2024 σε €3,50 τον Ιούλιο 2025. Για τη Eurobank, αντίστοιχα, από €2,60 σε €3,30. Για την ΕΤΕ από €11,00 σε €12,20 και για την Τράπεζα Πειραιώς από €5,50 σε €6,70.

gb 721f8

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα για Second Hand: Οι μισοί Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει αγορά το τελευταίο 12μηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα για Second Hand: Οι μισοί Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει αγορά το τελευταίο 12μηνο

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: €24 εκατ. για 2.500 άτομα με αναπηρία
Ειδήσεις

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: €24 εκατ. για 2.500 άτομα με αναπηρία

Στο 2,8% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο - Διψήφιες αυξήσεις σε ρεύμα και ενοίκια
Οικονομία

Στο 2,8% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο - Διψήφιες αυξήσεις σε ρεύμα και ενοίκια

«Υποχωρεί» η πυρκαγιά στη Μασσαλία - Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Ειδήσεις

«Υποχωρεί» η πυρκαγιά στη Μασσαλία - Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Ιστορικό μήνυμα Οτσαλάν: Βίντεο με κάλεσμα στα μέλη του ΡΚΚ για πλήρη αφοπλισμό
Ειδήσεις

Ιστορικό μήνυμα Οτσαλάν: Βίντεο με κάλεσμα στα μέλη του ΡΚΚ για πλήρη αφοπλισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ