ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 12,38% η κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ εξάμηνο

Η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσίασε αύξηση κατά 12,38% στις 34,59 TWh το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 30,78 TWh την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Αναλυτικότερα, κατά το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2025, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και τις εξαγωγές, ανήλθε σε 37,45 TWh, αυξημένη κατά 19.96 % σε σχέση με 31,22 TWh στο α’ εξάμηνο του 2024. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, μέσω των σημείων διασύνδεσης Σιδηροκάστρου και Νέας Μεσημβρίας, οι οποίες ανήλθαν σε 2,86 TWh, από 0,44 TWh την προηγούμενη χρονιά — αύξηση που ξεπερνά το +550%.

Ηλεκτροπαραγωγή και δίκτυα οδηγούν τη ζήτηση

Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί κάλυψαν το 67% της εγχώριας ζήτησης, με 23,25 TWh, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,08% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 (19,69 TWh). Η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής αυξήθηκε κατά 18,67%, φτάνοντας τις 7,69 TWh, ενώ μείωση κατά 20,82% κατέγραψε η κατανάλωση από βιομηχανίες και σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με CNG, απευθείας συνδεδεμένους στο ΕΣΜΦΑ, στις 3,65 TWh.

Σιδηρόκαστρο και Ρεβυθούσα: Οι βασικές πύλες εισόδου φυσικού αερίου

Στο α’ εξάμηνο του 2025, Σιδηρόκαστρο και Ρεβυθούσα αποτέλεσαν τις κύριες πύλες εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα μας. Το Σιδηρόκαστρο κατέγραψε εισαγωγές 16,40 TWh, αύξηση κατά 4,46% σε σχέση με το 2024 ενώ ο Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας (σημείο εισόδου Αγίας Τριάδας), ενίσχυσε τον κομβικό του ρόλο με συνολική ποσότητα 14,62 TWh και αύξηση κατά 58,91% σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 22/4-11/5 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Ειδικότερα, στον Σταθμό εκφορτώθηκαν 27 δεξαμενόπλοια LNG έναντι 12 φορτίων το ίδιο διάστημα του 2024, μεταφέροντας συνολική ποσότητα LNG 14,66 TWh, αυξημένη κατά 63,62% σε σχέση με τις 8,96 TWh του 2024. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν και φέτος οι ΗΠΑ, με ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 11,87 TWh, έναντι 6,09 TWh το α’ εξάμηνο του 2024. Ακολούθησαν η Νιγηρία με 1,37 TWh, η Νορβηγία με 0,93 TWh και η Αλγερία με 0,49 TWh.

Ως προς τα υπόλοιπα σημεία εισόδου, από τη Νέα Μεσημβρία (σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό TAP) εισήχθησαν 5,47 TWh, ποσότητα μειωμένη κατά 9,29% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ μέσω της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) εισήχθησαν 1,03 TWh LNG έως τις 22/1 όταν οι υπηρεσίες αεριοποίησης στον Σταθμό κατέστησαν προσωρινά μη διαθέσιμες.

Ρεβυθούσα: Τριπλασιασμός φορτώσεων LNG σε φορτηγά

Τέλος, η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, με τη φόρτωση 273 φορτηγών LNG στο α’ εξάμηνο του έτους έναντι 104 φορτηγών πέρυσι και τη μεταφορά 81,72 GWh ισοδύναμης ενέργειας σε σύγκριση με 30,72 GWh την ίδια περίοδο του 2024 — αύξηση της τάξης του +166%.

Η δυναμική αύξηση των φορτίων επιβεβαιώνει πως η υπηρεσία αναγνωρίζεται σταδιακά ως μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων δικτύων διανομής και βιομηχανικών καταναλωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.