ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 12,38% η κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ εξάμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:30 - 09 Ιουλ 2025

ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 12,38% η κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσίασε αύξηση κατά 12,38% στις 34,59 TWh το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 30,78 TWh την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Αναλυτικότερα, κατά το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2025, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και τις εξαγωγές, ανήλθε σε 37,45 TWh, αυξημένη κατά 19.96 % σε σχέση με 31,22 TWh στο α’ εξάμηνο του 2024. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, μέσω των σημείων διασύνδεσης Σιδηροκάστρου και Νέας Μεσημβρίας, οι οποίες ανήλθαν σε 2,86 TWh, από 0,44 TWh την προηγούμενη χρονιά — αύξηση που ξεπερνά το +550%.

Ηλεκτροπαραγωγή και δίκτυα οδηγούν τη ζήτηση

Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί κάλυψαν το 67% της εγχώριας ζήτησης, με 23,25 TWh, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,08% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 (19,69 TWh). Η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής αυξήθηκε κατά 18,67%, φτάνοντας τις 7,69 TWh, ενώ μείωση κατά 20,82% κατέγραψε η κατανάλωση από βιομηχανίες και σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με CNG, απευθείας συνδεδεμένους στο ΕΣΜΦΑ, στις 3,65 TWh.

Σιδηρόκαστρο και Ρεβυθούσα: Οι βασικές πύλες εισόδου φυσικού αερίου

Στο α’ εξάμηνο του 2025, Σιδηρόκαστρο και Ρεβυθούσα αποτέλεσαν τις κύριες πύλες εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα μας. Το Σιδηρόκαστρο κατέγραψε εισαγωγές 16,40 TWh, αύξηση κατά 4,46% σε σχέση με το 2024 ενώ ο Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας (σημείο εισόδου Αγίας Τριάδας), ενίσχυσε τον κομβικό του ρόλο με συνολική ποσότητα 14,62 TWh και αύξηση κατά 58,91% σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 22/4-11/5 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Ειδικότερα, στον Σταθμό εκφορτώθηκαν 27 δεξαμενόπλοια LNG έναντι 12 φορτίων το ίδιο διάστημα του 2024, μεταφέροντας συνολική ποσότητα LNG 14,66 TWh, αυξημένη κατά 63,62% σε σχέση με τις 8,96 TWh του 2024. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν και φέτος οι ΗΠΑ, με ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 11,87 TWh, έναντι 6,09 TWh το α’ εξάμηνο του 2024. Ακολούθησαν η Νιγηρία με 1,37 TWh, η Νορβηγία με 0,93 TWh και η Αλγερία με 0,49 TWh.

Ως προς τα υπόλοιπα σημεία εισόδου, από τη Νέα Μεσημβρία (σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό TAP) εισήχθησαν 5,47 TWh, ποσότητα μειωμένη κατά 9,29% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ μέσω της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) εισήχθησαν 1,03 TWh LNG έως τις 22/1 όταν οι υπηρεσίες αεριοποίησης στον Σταθμό κατέστησαν προσωρινά μη διαθέσιμες.

Ρεβυθούσα: Τριπλασιασμός φορτώσεων LNG σε φορτηγά

Τέλος, η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, με τη φόρτωση 273 φορτηγών LNG στο α’ εξάμηνο του έτους έναντι 104 φορτηγών πέρυσι και τη μεταφορά 81,72 GWh ισοδύναμης ενέργειας σε σύγκριση με 30,72 GWh την ίδια περίοδο του 2024 — αύξηση της τάξης του +166%.

Η δυναμική αύξηση των φορτίων επιβεβαιώνει πως η υπηρεσία αναγνωρίζεται σταδιακά ως μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων δικτύων διανομής και βιομηχανικών καταναλωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα κακά μαντάτα για το μεταναστευτικό
Ανεμοδείκτης

Τα κακά μαντάτα για το μεταναστευτικό

Έρευνα για Second Hand: Οι μισοί Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει αγορά το τελευταίο 12μηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα για Second Hand: Οι μισοί Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει αγορά το τελευταίο 12μηνο

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: €24 εκατ. για 2.500 άτομα με αναπηρία
Ειδήσεις

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: €24 εκατ. για 2.500 άτομα με αναπηρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ