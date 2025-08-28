Υπ. Παιδείας και SKY express: Έκπτωση 30% για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τον ελληνικό αερομεταφορέα SKY express, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εκπτωτικό κουπόνι 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων.

Η έκπτωση θα αποσταλεί απευθείας στα κινητά τους μέσω SMS, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στον τόπο διορισμού.

Ειδικότερα:

Οι δικαιούχοι θα λάβουν στο κινητό έναν μοναδικό κωδικό (SMS code) και σύνδεσμο προς ειδική φόρμα.

Εκεί θα καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια θα λάβουν στο email έναν εξατομικευμένο promo code μορφής MEDU25xxxx.

Ο κωδικός θα χρησιμοποιείται κατά την έκδοση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας.

Η πρωτοβουλία ισχύει για κρατήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για ταξίδια έως τις 15 Ιουνίου 2026.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τη SKY express για την πρωτοβουλία της. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μας. Οι νέοι εκπαιδευτικοί μας κάνουν μια σημαντική αρχή στη ζωή τους, μακριά από την οικογένειά τους και τον τόπο τους, δίπλα στα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Η ουσιαστική στήριξή τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα μας και είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα».

Ο Chief Commercial Officer της SKY express, Γεράσιμος Σκαλτσάς, σημείωσε: «Στη SKY express πιστεύουμε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μπορούμε να διευκολύνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο νέο τους ξεκίνημα. Για εμάς, αυτή η ενέργεια είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο τους».

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι: Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν στις 19/08/2025.

Περίοδος ισχύος:

Κρατήσεις: έως 15/09/2025

Πτήσεις: από 28/08/2025 έως 15/06/2026

Πώς λαμβάνω τον κωδικό μου:

Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στους δικαιούχους έναν μοναδικό SMS code και τον σύνδεσμο της φόρμας.

Οι δικαιούχοι επισκέπτονται τη σελίδα της φόρμας και συμπληρώνουν: τα προσωπικά τους στοιχεία, το SMS code, τα «Στοιχεία Ταξιδιωτικών Εγγράφων» ακριβώς όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους.

