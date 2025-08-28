Η Λίζα Κουκ μηνύει τον Τραμπ για να «μπλοκάρει» την απόλυσή της

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, μήνυσε την Πέμπτη (28/8) τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να εμποδίσει την απόφασή του να την απολύσει.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, κατονομάζει, επίσης, ως εναγόμενους τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (25/8) ότι απομάκρυνε την Κουκ λόγω ισχυρισμών ότι διέπραξε απάτη με υποθήκες σε σχέση με δύο κατοικίες που της ανήκουν.

«Η αγωγή αυτή αμφισβητεί την άνευ προηγουμένου και παράνομη απόπειρα του Προέδρου Τραμπ να απομακρύνει την Κυβερνήτη Κουκ από τη θέση της, η οποία, αν επιτραπεί, θα είναι η πρώτη του είδους της στην ιστορία του Διοικητικού Συμβουλίου», έγραψε ο δικηγόρος της Κουκ, Abbe Lowell, στην αγωγή.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα υπονομεύσει το Νόμο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος απαιτεί ρητά την επίδειξη «αιτίας» για την απομάκρυνση ενός Διοικητή, κάτι που δεν αποτελεί μια αβάσιμη κατηγορία σχετικά με ιδιωτικές αιτήσεις υποθηκών που υπέβαλε η κυβερνήτης Κουκ πριν από την επιβεβαίωσή της από τη Γερουσία». Η αγωγή ξεκινά μια νομική μάχη που πιθανότατα θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Πάουελ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed ενάγονται μόνο στο βαθμό που είναι σε θέση να «υλοποιήσουν την υποτιθέμενη απόλυση της κυβερνήτη Κουκ από τον Πρόεδρο Τραμπ», όπως σημειώνεται στο κείμενο.

Το βασικό ερώτημα είναι αν ένας δικαστής –και τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο– θα αποφανθεί ότι ο Τραμπ είχε τον λεγόμενο «λόγο» να την απομακρύνει. Ο νόμος της Fed ορίζει ότι ο πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει μέλος του ΔΣ μόνο «για λόγο». Η Κουκ, πάντως, δεν έχει κατηγορηθεί, πόσο μάλλον καταδικαστεί, για κανένα έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης.