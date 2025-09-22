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SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:29 - 22 Σεπ 2025

SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

Reporter.gr Newsroom
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Η SKY express, με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στηρίζει τους εκπαιδευτικούς με 30% έκπτωση 

Η SKY express, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση, παρέχοντας και φέτος έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της χώρας. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών προς τους τόπους τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων τους, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο τους.

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, περισσότεροι από 3400 εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν με τη SKYexpress σε κάθε γωνιά της Ελλάδας προς τον τόπο τοποθέτησής τους, πραγματοποιώντας συνολικά περίπου 10.000 ταξίδια. Η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη SKY express, η οποία αγκαλιάζει και φέτος τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να στέκεται αρωγός στους εκπαιδευτικούς της χώρας και να στηρίζει ουσιαστικά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 30% για τα αεροπορικά εισιτήρια των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το δίκτυο εσωτερικού, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων.

Παράλληλα, στέκεται σταθερός αρωγός και δίπλα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026, παρέχοντας έκπτωση 30% για τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο ανάληψης υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της νέας γενιάς.

Η SKYexpress ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Παιδείας για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή συνεργασία, καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση μίας τόσο ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς.

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