Χαρακόπουλος: Καλό το κλίμα εντός της κυβερνητικής πλειοψηφίας – Η ΝΔ επιδιώκει την αμφίπλευρη διεύρυνση

Στις εσωκομματικές εντάσεις, την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε τη Δευτέρα (22/9) ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

Με αφορμή την «ένταση» που δημιουργήθηκε σε σχέση με την εκλογή του

«Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες…»

Ερωτηθείς για το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

«Είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περιγράφεται συνήθως στα ΜΜΕ. Χρέος του βουλευτή που στηρίζει την κυβέρνηση δεν είναι μόνο η συμμετοχή στο νομοθετικό έργο, είναι η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και νομίζω ότι πρέπει να αποδραματοποιηθεί ο κοινοβουλευτικό έλεγχος όταν ασκείται από βουλευτές της πλειοψηφίας. Οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν καταθέτουν ερωτήσεις τις καταθέτουν με παρρησία παρουσιάζοντας τα πραγματικά προβλήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις χωρίς κορώνες, χωρίς υπερβολές, χωρίς πλειοδοσίες, λαϊκισμούς άρα είναι προτιμότερο να κατατίθεται μια ερώτηση που αναδεικνύει ένα πρόβλημα και αν συνοδεύεται μάλιστα και από προτάσεις είναι ακόμα καλύτερα, από το να έρθει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης που θα έρθει έτσι κι αλλιώς και θα βάλει και μια νότα υπερβολής από αντιπολιτευτικό ζήλο. Κακώς έχει δαιμονοποιηθεί, κακώς έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις όποτε ασκείται μια ερώτηση επίκαιρη από έναν βουλευτή της πλειοψηφίας ή αν συνυπογράψουν κάποιοι βουλευτές μια ερώτηση αυτό να θεωρείται αντάρτικο».

Η ΝΔ επιδιώκει πάντα την αμφίπλευρη διεύρυνση

«Η ΝΔ πάντοτε απευθύνονταν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έκανε αμφίπλευρα ανοίγματα. Μεγάλες προσωπικότητες που υπηρέτησαν την παράταξη από θέσεις ευθύνης προέρχονταν από τον χώρο του Κέντρου. Από τη στιγμή που κάποιος προσχωρεί στη ΝΔ προφανώς ασπάζεται τις ιδεολογικές αρχές, τις αξίες που υπηρετεί αυτή η παράταξη. Ο κ. Λοβέρδος είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει διαγράψει κι αυτός πολλά χιλιόμετρα, θεωρώ ότι οι απόψεις του μπορεί να συμβάλουν στη σύνθεση από εκεί και πέρα τελικός κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός. Ο κ. Λοβέρδος δεν διορίζεται στο ψηφοδέλτιο επικράτειας, θα κατέβει διεκδικώντας τον σταυρό αυτών που θα επιλέξουν το ψηφοδέλτιο της ΝΔ υπό αυτή την έννοια θεωρώ χρήσιμη κάθε παρουσία που ασπάζεται τις αρχές και τις αξίες της παράταξης αυτής».

Πάντοτε χρήσιμη η εμπειρία των πρώην πρωθυπουργών

«Θεωρώ ότι πρώην πρωθυπουργοί με την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της χώρας είναι πάντοτε χρήσιμοι στον τόπο πρωτίστως και φυσικά στην παράταξη. Όσο λιγότερο μιλούμε δημόσια για αυτό το ζήτημα τόσο δυσκολότερη καθιστούμε την προσπάθεια επαναπροσέγγισης στην αναγκαιότητα της οποίας προσωπικά πιστεύω».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσκληση νεκρών μαρτύρων στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ήταν μια άστοχη, προφανώς επιπόλαια επιλογή η οποία αντιμετωπίζεται. Η ουσία της υπόθεσης έχει σημασία, να υπάρξει απόλυτο φως σε αυτή την υπόθεση η οποία σκανδαλίζει όχι μόνο τους εντίμους αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας».