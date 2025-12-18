AEGEAN: Υψηλή η ζήτηση για ταξίδι - Οι αγαπημένοι γιορτινοί προορισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean:
Πληρότητες AEGEAN στο δίκτυο εξωτερικού
Με βάση την εταιρεία καταγράφονται τα εξής:
- Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα – οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%
- Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Θεσσαλονίκη – οι πληρότητες κατά μέσο όρο ξεπερνούν το 80%
- 201/2, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν το 85%
- 23/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%
- 28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 85%
- 28/12 και 30/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το 88%
Πληρότητες AEGEAN στο δίκτυο εσωτερικού
- Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα – οι πληρότητες αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70%
- Περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Θεσσαλονίκη – οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%
- 19/12 & 23/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90% και το 85% αντίστοιχα
- 19/12, 21-22/12, 26/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να αγγίζουν το να κυμαίνονται από 85% - 90%
- 28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα με τις πληρότητες να αγγίζουν σχεδόν το 85%
- 28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 90%
Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού και εσωτερικού από τις βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
Αθήνα – δίκτυο εξωτερικού
1. Ελσίνκι
2. Κοπεγχάγη
3. Εδιμβούργο
4. Όσλο
5. Στοκχόλμη
Θεσσαλονίκη – δίκτυο εξωτερικού
1. Ντίσελντορφ
2. Βερολίνο
3. Αμβούργο
4. Φρανκφούρτη
5. Βαρκελώνη
Αθήνα – δίκτυο εσωτερικού
1. Σητεία
2. Ρόδος
3. Ιωάννινα
4. Αλεξανδρούπολη
5. Κως
Θεσσαλονίκη – δίκτυο εσωτερικού
- Κως
- Χίος
- Καλαμάτα
- Ρόδος
- Ηράκλειο
Οι προτιμήσεις επιβατών σε εναλλακτικούς προορισμούς, λιγότερο δημοφιλείς:
- Τύνιδα
- Κάιρο
- Άμπου Ντάμπι
- Ντουμπάι
- Ζάγκρεμπ
- Μαρόκο
Στους παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικους προορισμούς οι κρατήσεις τείνουν να πραγματοποιούνται αρκετά νωρίτερα από την ημέρα αναχώρησης, ενώ κανείς μπορεί να βρει και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στους παρακάτω προορισμούς:
Από Αθήνα
- Φλωρεντία
- Νάπολη
- Κωνσταντινούπολη
- Σμύρνη
- Ρώμη
- Βενετία
- Νίκαια
Από Θεσσαλονίκη
- Κωνσταντινούπολη
- Μιλάνο
- Πράγα