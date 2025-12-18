ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Focus Bari: Χριστούγεννα για τους Έλληνες σημαίνει οικογένεια και... μελομακάρονα
Ειδήσεις
16:48 - 18 Δεκ 2025

Focus Bari: Χριστούγεννα για τους Έλληνες σημαίνει οικογένεια και... μελομακάρονα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Focus Bari «έριξε μια ματιά» σε ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τις στάσεις των Ελλήνων, όπως καταγράφονται στη YouGovProfiles.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει λοιπόν:

Τρείς στους πέντε Έλληνες (60%), δηλώνουν ότι τους αρέσει να καλούν κόσμο στο σπίτι, επιλέγοντας ζεστές και αυθεντικές στιγμές παρέας.

Περισσότεροι (76%), θεωρούν σημαντικό να περνούν χρόνο με την οικογενειά τους. Οι γιορτές λοιπόν, αποτελούν ευκαιρία για επανασύνδεση και ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα! 66% θεωρεί πρωταρχικής σημασίας, να περνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, πάνω από ένας στους δύο (53%), δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις. Οι Έλληνες φαίνεται να αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνικότητα και ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλά!Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (54%), αγαπούν να ανακαλύπτουν νέα χόμπι ή ενδιαφέροντα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (79%), εκτιμά ιδιαίτερα δραστηριότητες που συμβάλλουν στην απαλλαγή από το άγχος. Ίσως λοιπόν, οι γιορτές να είναι η ιδανική αφορμή για να ασχοληθούμε με όσα μας ευχαριστούν και μας ηρεμούν!

Οι έρευνές μας δείχνουν σταθερά ότι τα μελομακάρονα παραμένουν η πιο δημοφιλής γλυκιά επιλογή των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά τον Αη Βασίλη, η πλειοψηφία τον βλέπει ως σύμβολο χαράς και μια όμορφη ιστορία για τα παιδιά, και γιατί όχι και για εμάς τους μεγάλους;

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 16:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Τεμπών - Τριαντόπουλος: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την αλλοίωση του χώρου
Πολιτική

Υπόθεση Τεμπών - Τριαντόπουλος: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την αλλοίωση του χώρου

ΕΛΚ - Χατζηδάκης: Παρεμβάσεις σε 9 τομείς για την ανταγωνιστικότητα
Πολιτική

ΕΛΚ - Χατζηδάκης: Παρεμβάσεις σε 9 τομείς για την ανταγωνιστικότητα

ΥΠΑΑΤ: Νέα ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Νέα ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών
Επιχειρήσεις

Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία
Ειδήσεις

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία

Focus Bari: Η οικονομία δεν πείθει, η πίεση επιμένει - H Ελλάδα στο επίκεντρο της αβεβαιότητας
Οικονομία

Focus Bari: Η οικονομία δεν πείθει, η πίεση επιμένει - H Ελλάδα στο επίκεντρο της αβεβαιότητας

Focus Bari: Μόλις 36% βλέπει ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες – Το 52% αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό χάσμα
Οικονομία

Focus Bari: Μόλις 36% βλέπει ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες – Το 52% αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό χάσμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ