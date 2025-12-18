Focus Bari: Χριστούγεννα για τους Έλληνες σημαίνει οικογένεια και... μελομακάρονα

Η Focus Bari «έριξε μια ματιά» σε ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τις στάσεις των Ελλήνων, όπως καταγράφονται στη YouGovProfiles.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει λοιπόν:

Τρείς στους πέντε Έλληνες (60%), δηλώνουν ότι τους αρέσει να καλούν κόσμο στο σπίτι, επιλέγοντας ζεστές και αυθεντικές στιγμές παρέας.

Περισσότεροι (76%), θεωρούν σημαντικό να περνούν χρόνο με την οικογενειά τους. Οι γιορτές λοιπόν, αποτελούν ευκαιρία για επανασύνδεση και ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα! 66% θεωρεί πρωταρχικής σημασίας, να περνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, πάνω από ένας στους δύο (53%), δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις. Οι Έλληνες φαίνεται να αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνικότητα και ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλά!Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (54%), αγαπούν να ανακαλύπτουν νέα χόμπι ή ενδιαφέροντα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (79%), εκτιμά ιδιαίτερα δραστηριότητες που συμβάλλουν στην απαλλαγή από το άγχος. Ίσως λοιπόν, οι γιορτές να είναι η ιδανική αφορμή για να ασχοληθούμε με όσα μας ευχαριστούν και μας ηρεμούν!

Οι έρευνές μας δείχνουν σταθερά ότι τα μελομακάρονα παραμένουν η πιο δημοφιλής γλυκιά επιλογή των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά τον Αη Βασίλη, η πλειοψηφία τον βλέπει ως σύμβολο χαράς και μια όμορφη ιστορία για τα παιδιά, και γιατί όχι και για εμάς τους μεγάλους;