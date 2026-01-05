Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Τα βήματα της διερεύνησης και οι ασάφειες που προκαλούν ανησυχία

Μία ημέρα μετά την «παράλυση» κρίσιμων υποδομών στα αεροδρόμια και τη μεγάλη ταλαιπωρία που προκλήθηκε για όσους επιχειρήσαν να ταξιδέψουν, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση και πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό πρόβλημα, αλλά και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Μέχρι στιγμής από κυβερνητικά στελέχη τονίζεται ότι η μεγάλη χθεσινή δυσλειτουργία δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, ενώ διαβεβαιώνουν πως δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων και πως τα συστήματα λειτούργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός πως ακόμη δεν έχει δοθεί μία σαφής τεχνική απάντηση για τις αιτίες του προβλήματος ενισχύει τα ερωτήματα για την πραγματική έκταση της χθεσινής δυσλειτουργίας, η οποία προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές, πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, αφού δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Εν τω μεταξύ, ήδη από χθες (4/1) τα σενάρια σχετικά με τους ενδεχόμενους λόγους που προκάλεσαν αυτό το κομφούζιο έχουν πάρει «φωτιά». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε πρόβλημα στις υποδομές επικοινωνιών, ενώ στη συνέχεια προέκυψαν αναφορές για μαζικές παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών· σενάριο που άφηνε ανοιχτό και το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, το οποίο σήμερα αποκλείστηκε, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται ποιο σύστημα παρουσίασε βλάβη και γιατί.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξήγησε σήμερα (5/1) ότι οι συχνότητες που υποδέχονται τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που είναι απαραίτητα έπεσαν ταυτόχρονα σε τέτοια έκταση και μορφή που δεν έχει ξανασυμβεί. Σημείωσε, ακόμη, πως αμέσως τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί, ενώ υποστήριξε ότι πλέον το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Έμφαση στο ότι δεν προέκυψε κανένας κίνδυνος ασφαλείας για τους πολίτες έδωσε στις σημερινές τοποθετήσεις του και ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Δήμας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αρμόδια για την περαιτέρω και εις βάθος διερεύνηση του ζητήματος ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή που διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΥΠΑ, του ΓΕΕΘΑ, του EUROCONTROL και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Πιο αναλυτικά, στην Επιτροπή συμμετέχουν:

ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας,

ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, Μηχανικός Επικοινωνιών και επιτελικό στέλεχος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),

ο υποδιευθυντής Εποπτείας Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκος Ηγουμενίδης,

καθώς και εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού οργανισμού EUROCONTROL.

Με φόντο τις ανησυχίες που έχουν προκύψει, αλλά και την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών, το Υπουργείο Μεταφορών τονίζει πως βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα – που βασίζεται σε επτά κρίσιμους πυλώνες – περιλαμβάνει 364 δράσεις, με σαφή ορόσημα και μηχανισμό παρακολούθησης. Υποβάλλεται έκθεση προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε έξι εβδομάδες, με την πέμπτη έκθεση να υποβλήθηκε, σύμφωνα με το Υπουργείο, στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η υλοποίηση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2028, σε συνεργασία με την DG MOVE, την EASA και τον EUROCONTROL.

Ωστόσο, το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αναπόφευκτα επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με το εάν και κατά πόσο τα υφιστάμενα συστήματα μπορούν να ανταποκριθούν σε βάθος διετίας, χωρίς νέα προβλήματα και αστοχίες, και ιδίως υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.

Σχετική δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σήμερα (5/1) το πρωί στο Action 24, μάλλον εντείνει παρά αμβλύνει τις ανησυχίες.

«Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα. Το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε ότι έχουν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες και «δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε 9 μήνες».

Σημείωσε, πάντως, πως έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει το έργο.

Κομισιόν: Δεν έχει ζητηθεί βοήθεια, αλλά είμαστε σε επαφή

«Γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και είμαστε σε στενό συντονισμό με τον Eurocontrol (ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας), που παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με το κλείσιμο του ελληνικού εναέριου χώρου», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν στη σημερινή (5/1) ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε, ωστόσο, πως η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει άμεσα την αρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέροντας: «Δεν μας έχει ζητηθεί έως τώρα κάποια βοήθεια, αλλά προφανώς είμαστε σε επαφή και έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ελληνικές αρχές».

Δήλωσε, ακόμη, ότι η Κομισιόν δεν γνωρίζει σε τι οφείλεται το χθεσινό περιστατικό και εάν το μπλακ άουτ προκλήθηκε από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.

«Προσώρας δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τεχνικό ζήτημα, που θα πρέπει να προσδιοριστεί, εάν δηλαδή προκλήθηκε από εσωτερικό παράγοντα ή εξωτερικούς παράγοντες» τόνισε η εκπρόσωπος, ενώ πρόσθεσε ότι «όπως γνωρίζετε, οι ελληνικές αρχές διερευνούν το ζήτημα».