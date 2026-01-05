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FIR Αθηνών: Ειδική Επιτροπή για το μπλακάουτ - Τα πρόσωπα και το πλαίσιο της διερεύνησης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:00 - 05 Ιαν 2026

FIR Αθηνών: Ειδική Επιτροπή για το μπλακάουτ - Τα πρόσωπα και το πλαίσιο της διερεύνησης

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται Ειδική Επιτροπή με αντικείμενο τη διερεύνηση και πλήρη αποσαφήνιση των αιτίων που οδήγησαν στο σοβαρό πρόβλημα επικοινωνιών που καταγράφηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Στόχος της Επιτροπής είναι να εξεταστούν σε βάθος οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το «μπλακ άουτ», να εντοπιστούν οι τεχνικές ή άλλες αιτίες που το προκάλεσαν και να αξιολογηθεί το κατά πόσο υπήρξαν αδυναμίες ή αστοχίες στα συστήματα και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των αεροναυτιλιακών επικοινωνιών.

Η σύνθεση της Επιτροπής

Επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής τίθεται ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας. Στη σύνθεσή της συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες από κρίσιμους τομείς του κρατικού μηχανισμού και των ευρωπαϊκών φορέων. Συγκεκριμένα, μέλη της Επιτροπής θα είναι:

  • ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας,
  • ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, Μηχανικός Επικοινωνιών και επιτελικό στέλεχος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
  • ο υποδιευθυντής Εποπτείας Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκος Ηγουμενίδης,
  • καθώς και εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού οργανισμού EUROCONTROL.

Η πολυσύνθετη αυτή ομάδα καλείται να εξετάσει τόσο τεχνικές όσο και επιχειρησιακές παραμέτρους του περιστατικού, λαμβάνοντας υπόψη θέματα κυβερνοασφάλειας, διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων και αεροπορικής ασφάλειας.

ΕΔΕ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Παράλληλα με τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ζήτησε από τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Σκοπός της ΕΔΕ είναι να διερευνηθεί εάν υπήρξαν ευθύνες, παραλείψεις ή αστοχίες από πλευράς υπαλλήλων ή υπηρεσιών της ΥΠΑ που ενδέχεται να σχετίζονται με το περιστατικό. Παράλληλα, ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Εισαγγελική παρέμβαση

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στην υπόθεση και η παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για το περιστατικό του μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και έχει ως αντικείμενο, αφενός, τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και, αφετέρου, τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν οι παρεμβολές σε σχεδόν όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

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