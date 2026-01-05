ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:18 - 05 Ιαν 2026

Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο της ΕΕ στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM), που αποτελεί κρίσιμη στρατηγική και ρυθμιστική παρέμβαση για τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (5/1) ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το μπλακάουτ στα αεροδρόμια την Κυριακή.

Το σχέδιο, υπό την εποπτεία του Υπουργού Χρίστου Δήμα, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επίσημων διαδικασιών παραβάσεων (infringements) και ταυτόχρονα λειτουργεί ως οδικός χάρτης για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, την αναβάθμιση βασικών υποδομών και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας.

Δομή και χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά πυλώνες, με σαφή ορόσημα και μηχανισμό παρακολούθησης. Υποβάλλεται έκθεση προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε έξι εβδομάδες· η πέμπτη έκθεση υποβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η υλοποίηση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2028, σε συνεργασία με την DG MOVE, την EASA και τον EUROCONTROL.

Πρόοδος σε επιμέρους πυλώνες

Υπηρεσίες Data Link
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών Data Link επιταχύνεται σε τρεις απομακρυσμένες τοποθεσίες (Μερέντα, Μουστάκος, Ακαρνανικά) και στην αίθουσα εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), ενώ εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στη Λήμνο και στο Μάρε.

Σύμβαση VCS (03/2019)
Σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας και καταγραφής φωνής, έχει κατατεθεί προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της αρνητικής Πράξης 300/2025 του ΣΤ’ Κλιμακίου. Η απόφαση αναμένεται εντός Ιανουαρίου 2026. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η τροποποίηση της σύμβασης και οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (TopSky ATC One)
Μετά την έγκριση για διαπραγμάτευση χωρίς διαγωνισμό με την THALES LAS France, οι διαδικασίες επιτάχυνσης του έργου ενεργοποιήθηκαν. Τον Ιανουάριο 2026 θα αποσταλεί η πρόσκληση για διαπραγμάτευση, με στόχο την υποβολή φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 και η πλήρης ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού προβλέπεται μέχρι 1 Νοεμβρίου 2028.

Πλοήγηση Βάσει Απόδοσης (PBN)
Το επικαιροποιημένο PBN Transition Plan, εγκεκριμένο από την ΑΠΑ, προβλέπει ολοκλήρωση σχεδιασμού, πιστοποίησης και δημοσίευσης των «2020 runways» έως το τέλος του 2026. Εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε κρίσιμα αεροδρόμια. Ο διεθνής διαγωνισμός για 31 αεροδρόμια αναμένεται να επανελεγχθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ραντάρ Mode S
Στο πλαίσιο του προγράμματος Pallas T1 ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές μελέτες για νέα εγκατάσταση στην Αίγινα, ενώ υλοποιούνται μεταβατικές αναβαθμίσεις (Pallas 3G) για αξιοποίηση δεδομένων Mode S και ADS-B. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ νέων ραντάρ Mode S, με καταληκτική ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2026.

Μετασχηματισμός της ΥΠΑ
Η ΥΠΑ μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 5240/2025), διαθέτοντας πλήρη νομική εξουσιοδότηση. Η πρόσληψη 43 επιστημόνων ATSEP και 28 υπαλλήλων AFISO βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ για το 2026 εγκρίθηκε η πρόσληψη 100 επιπλέον υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, περιλαμβανομένων 72 Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας από την υπάρχουσα δεξαμενή υποψηφίων, αντιμετωπίζοντας χρόνια στελέχωσης του κλάδου.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 14:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση WP: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση WP: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο
Πολιτική

Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο

ΕΣΗΕΑ: Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια
Ειδήσεις

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ