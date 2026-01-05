Το (εκ των υστέρων) κυβερνητικό σχέδιο δράσης για αναβάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας - Τι προβλέπει

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο της ΕΕ στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM), που αποτελεί κρίσιμη στρατηγική και ρυθμιστική παρέμβαση για τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (5/1) ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το μπλακάουτ στα αεροδρόμια την Κυριακή.

Το σχέδιο, υπό την εποπτεία του Υπουργού Χρίστου Δήμα, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επίσημων διαδικασιών παραβάσεων (infringements) και ταυτόχρονα λειτουργεί ως οδικός χάρτης για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, την αναβάθμιση βασικών υποδομών και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας.

Δομή και χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά πυλώνες, με σαφή ορόσημα και μηχανισμό παρακολούθησης. Υποβάλλεται έκθεση προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε έξι εβδομάδες· η πέμπτη έκθεση υποβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η υλοποίηση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2028, σε συνεργασία με την DG MOVE, την EASA και τον EUROCONTROL.

Πρόοδος σε επιμέρους πυλώνες

Υπηρεσίες Data Link

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών Data Link επιταχύνεται σε τρεις απομακρυσμένες τοποθεσίες (Μερέντα, Μουστάκος, Ακαρνανικά) και στην αίθουσα εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), ενώ εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στη Λήμνο και στο Μάρε.

Σύμβαση VCS (03/2019)

Σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας και καταγραφής φωνής, έχει κατατεθεί προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της αρνητικής Πράξης 300/2025 του ΣΤ’ Κλιμακίου. Η απόφαση αναμένεται εντός Ιανουαρίου 2026. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η τροποποίηση της σύμβασης και οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (TopSky ATC One)

Μετά την έγκριση για διαπραγμάτευση χωρίς διαγωνισμό με την THALES LAS France, οι διαδικασίες επιτάχυνσης του έργου ενεργοποιήθηκαν. Τον Ιανουάριο 2026 θα αποσταλεί η πρόσκληση για διαπραγμάτευση, με στόχο την υποβολή φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 και η πλήρης ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού προβλέπεται μέχρι 1 Νοεμβρίου 2028.

Πλοήγηση Βάσει Απόδοσης (PBN)

Το επικαιροποιημένο PBN Transition Plan, εγκεκριμένο από την ΑΠΑ, προβλέπει ολοκλήρωση σχεδιασμού, πιστοποίησης και δημοσίευσης των «2020 runways» έως το τέλος του 2026. Εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε κρίσιμα αεροδρόμια. Ο διεθνής διαγωνισμός για 31 αεροδρόμια αναμένεται να επανελεγχθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ραντάρ Mode S

Στο πλαίσιο του προγράμματος Pallas T1 ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές μελέτες για νέα εγκατάσταση στην Αίγινα, ενώ υλοποιούνται μεταβατικές αναβαθμίσεις (Pallas 3G) για αξιοποίηση δεδομένων Mode S και ADS-B. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ νέων ραντάρ Mode S, με καταληκτική ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2026.

Μετασχηματισμός της ΥΠΑ

Η ΥΠΑ μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 5240/2025), διαθέτοντας πλήρη νομική εξουσιοδότηση. Η πρόσληψη 43 επιστημόνων ATSEP και 28 υπαλλήλων AFISO βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ για το 2026 εγκρίθηκε η πρόσληψη 100 επιπλέον υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, περιλαμβανομένων 72 Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας από την υπάρχουσα δεξαμενή υποψηφίων, αντιμετωπίζοντας χρόνια στελέχωσης του κλάδου.