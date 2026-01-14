Σαουνάτσος: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών

Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα (14/1), στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει: «Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα για το συμβάν χαρακτηρίζεται «καταπέλτης», αποδίδοντας σοβαρές ευθύνες για την κρίση στις αρμοδιότητες της ΥΠΑ. Ο υπουργός έχει ήδη προαναγγείλει την αναζήτηση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας έμφαση στην ανώτατη διοίκηση της Αρχής, ενώ είχε γίνει γνωστό ότι θα ζητήσει την παραίτηση Σαουνάτσου.

Η θητεία Σαουνάτσου και οι αρμοδιότητες

Ο Γιώργος Σαουνάτσος τοποθετήθηκε στη θέση του διοικητή της ΥΠΑ τον Μάρτιο του 2024, με πενταετή θητεία. Στην αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ασφάλεια πτήσεων, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και η ανάπτυξη των ελληνικών αεροδρομίων.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών τονίζουν ότι η ασφάλεια των πτήσεων αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα και ότι οποιαδήποτε διατάραξη των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα, ενώ η παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανάληψης ευθυνών.

Πλήρη δικαίωση αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για «απαρχαιωμένο εξοπλισμό» χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σχολιάζοντας το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας πως «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μία φορά».