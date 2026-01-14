ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαουνάτσος: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:45 - 14 Ιαν 2026

Σαουνάτσος: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα (14/1), στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει: «Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα για το συμβάν χαρακτηρίζεται «καταπέλτης», αποδίδοντας σοβαρές ευθύνες για την κρίση στις αρμοδιότητες της ΥΠΑ. Ο υπουργός έχει ήδη προαναγγείλει την αναζήτηση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας έμφαση στην ανώτατη διοίκηση της Αρχής, ενώ είχε γίνει γνωστό ότι θα ζητήσει την παραίτηση Σαουνάτσου.

Η θητεία Σαουνάτσου και οι αρμοδιότητες

Ο Γιώργος Σαουνάτσος τοποθετήθηκε στη θέση του διοικητή της ΥΠΑ τον Μάρτιο του 2024, με πενταετή θητεία. Στην αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ασφάλεια πτήσεων, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και η ανάπτυξη των ελληνικών αεροδρομίων.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών τονίζουν ότι η ασφάλεια των πτήσεων αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα και ότι οποιαδήποτε διατάραξη των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα, ενώ η παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανάληψης ευθυνών.

Πλήρη δικαίωση αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για «απαρχαιωμένο εξοπλισμό» χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σχολιάζοντας το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας πως «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μία φορά».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 13:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων
Ειδήσεις

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου
Πολιτική

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο
Ειδήσεις

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση
Ειδήσεις

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:27

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Πολιτική
27/07/2026 - 15:16

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Πολιτική
27/07/2026 - 15:04

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:01

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Οικονομία
27/07/2026 - 14:59

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Νομίσματα
27/07/2026 - 14:53

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 14:43

Διάκριση στα Effie Awards Hellas 2026 για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 

Πολιτική
27/07/2026 - 14:41

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:31

Πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:25

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα νεκρό

Business Facts
27/07/2026 - 14:24

Πόσο σημαντική είναι η θαλάσσια οικονομία για την παγκόσμια οικονομία;

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:15

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:14

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

Πολιτική
27/07/2026 - 14:13

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:04

Λήξη συναγερμού στην Ακαδημίας: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 14:02

Επίσημη τελετή υποδοχής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:56

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΕΜΠΟΡΙΟ
27/07/2026 - 13:52

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

Οικονομία
27/07/2026 - 13:31

ΤτΕ: Εκτοξεύθηκαν οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:26

ΕΒΕΑ: Ξεκινά ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026»

Εμπορεύματα
27/07/2026 - 13:18

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $85 το Brent

Ναυτιλία
27/07/2026 - 13:18

Μνημόνιο στρατηγικής σημασίας μεταξύ ΝΕΕ και ΕΛΙΜΕ: Νέα δυναμική για τη «ναυτική» Ελλάδα

Πολιτική
27/07/2026 - 13:08

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Εργασιακά
27/07/2026 - 12:59

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ