ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυξημένη 7% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Ιανουάριο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:33 - 20 Φεβ 2026

Αυξημένη 7% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο 2% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου 2026 ανήλθε στους 230.700 επιβάτες, έναντι 226.107 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Θετική εικόνα για το «Νίκος Καζαντζάκης», στο ξεκίνημα του 2026

Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Ιανουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 1,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 138.983 επιβάτες έναντι 136.530 πέρυσι ενώ σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, έφθασαν φέτος τις 1.065 έναντι 882 πέρυσι. Επισημαίνεται ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχώς ανοδική πορεία, παρότι τον Ιανουάριο, για μια εβδομάδα οι πτήσεις γίνονταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μικρότερα αεροπλάνα, λόγω εργασιών αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο του αεροδρομίου.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 2.908.244, έναντι 2.718.474 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για τον Ιανουάριο του 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 25.998 πτήσεις, έναντι 24.332 πτήσεων πέρυσι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fraport: Άνοδος 3,2% της κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τις πιέσεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport: Άνοδος 3,2% της κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τις πιέσεις

«Αδειάζει» η Αθήνα: Καθυστερήσεις σε Εθνικές Οδούς και διόδια – Η κίνηση στα λιμάνια
Ειδήσεις

«Αδειάζει» η Αθήνα: Καθυστερήσεις σε Εθνικές Οδούς και διόδια – Η κίνηση στα λιμάνια

ΠΣΕ: Υποχώρηση των εξαγωγών τον Ιανουάριο με παράλληλη υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΣΕ: Υποχώρηση των εξαγωγών τον Ιανουάριο με παράλληλη υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος

ΤτΕ: Άνοιξε κατά 4,35% η ψαλίδα στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιανουάριο
Οικονομία

ΤτΕ: Άνοιξε κατά 4,35% η ψαλίδα στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιανουάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ