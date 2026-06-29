Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Συγκρατημένη παραμένει η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς – σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous Group – από το απόγευμα της Κυριακής (28/6) μέχρι και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν περιορισμένες διελεύσεις.

Συνολικά, καταγράφηκαν δέκα διελεύσεις πλοίων εκ των οποίων έξι ήταν δεξαμενόπλοια και τέσσερα φορτηγά πλοία. Από τα δεξαμενόπλοια, δύο ήταν εξερχόμενα και τέσσερα εισερχόμενα, ενώ στα φορτηγά πλοία καταγράφηκαν δύο εξερχόμενες και δύο εισερχόμενες διελεύσεις.

Μεταξύ των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που καταγράφηκαν στις διελεύσεις περιλαμβάνονται το δεξαμενόπλοιο IMPERIOUS, διαχειριζόμενο από την Coral Shipping Corp, το φορτηγό πλοίο STAR KAMILA της Star Bulk Carriers, καθώς και το φορτηγό πλοίο OMICRON OCTO της Omicron Ship Management Inc..

Παρά την εξέλιξη των τελευταίων μηνών, η συνολική ναυτιλιακή κίνηση εξακολουθεί να υπολείπεται αισθητά των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την κρίση, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρκή επιφυλακτικότητα της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας σχετικά με την ασφάλεια των διελεύσεων στην περιοχή.