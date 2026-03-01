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Κικίλιας: Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία της ελληνικής ναυτιλίας
Πολιτική
19:01 - 01 Μαρ 2026

Κικίλιας: Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία της ελληνικής ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ αναφέρθηκε σήμερα (1/3), μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα.      

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, διαβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε πλήρη ισχύ ο μηχανισμός επιφυλακής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση του Υπουργού Ναυτιλίας:

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις.

Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό, τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

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