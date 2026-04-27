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Αύξηση 7,6% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ το πρώτο τρίμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:19 - 27 Απρ 2026

Αύξηση 7,6% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ το πρώτο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο 12,5% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στους 769.866 επιβάτες, έναντι 684.405 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα αεροδρόμια της ΥΠΑ σημείωσαν μεγάλη αύξηση επιβατικής κίνησης και τον Μάρτιο του 2026

Ο Μάρτιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 16,8%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Μάρτιο, κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο επιβατικής κίνησης 18,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 189.317 επιβάτες, έναντι 159.308 πέρυσι.

Αύξηση καταγράφηκε και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 7,6%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 9.282.984, έναντι 8.624.002 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 80.122 πτήσεις, έναντι 75.038 πτήσεων πέρυσι.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 17:28
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