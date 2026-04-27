Αύξηση 7,6% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ το πρώτο τρίμηνο

Τα αεροδρόμια της ΥΠΑ σημείωσαν μεγάλη αύξηση επιβατικής κίνησης και τον Μάρτιο του 2026
Ο Μάρτιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 16,8%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Μάρτιο, κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο επιβατικής κίνησης 18,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 189.317 επιβάτες, έναντι 159.308 πέρυσι.
Αύξηση καταγράφηκε και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)
Αύξηση 7,6%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 9.282.984, έναντι 8.624.002 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.
Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 80.122 πτήσεις, έναντι 75.038 πτήσεων πέρυσι.