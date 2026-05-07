ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
Οικονομία
16:14 - 07 Μάι 2026

GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ακαδημαϊκοί και ερευνητές, επιχειρηματίες και επενδυτές, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των ευρωπαϊκών θεσμών δίνουν το παρών στο GRICE 2026. Το Συνέδριο, σημείο αναφοράς για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία, διεξάγεται στην Αθήνα από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2026.

Σημείο συνάντησης κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών, επιχειρήσεων της πράσινης οικονομίας, αλλά και διαμορφωτών πολιτικών πάνω στο Περιβάλλον και την Καινοτομία σε Ελλάδα και Ευρώπη θα αποτελέσει το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία & Κυκλική Οικονομία – GRICE 2026, το οποίο διοργανώνεται από την Έδρα UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κάτοχο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αραβώση και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2026.

Στις τέσσερις ημέρες του διεθνούς πολυσυνεδρίου πρόκειται να αναλυθούν οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την κυκλική οικονομία και να παρουσιαστούν σημαντικά, καινοτόμα έργα. Στο πλαίσιο του GRICE 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση περισσότερων από 150 επιστημονικών παρουσιάσεων και η διοργάνωση 20 συζητήσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων: από τα βιώσιμα υλικά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέχρι τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την αξιοποίηση των εντόμων.

Το GRICE 2026 αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Οικονομία, με ειδικές συζητήσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές θεματικές για την εφοδιαστική αλυσίδα, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις. Παράλληλα με τις συζητήσεις στο περιθώριο του Συνεδρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις Β2Β (Business to Business), ενώ το παρών δίνουν τα EIT Knowledge & Innovation Communities, καθώς και διεθνείς ΜΚΟ, όπως το World Human Forum.

ΡΑΑΕΥ: Εκδήλωση για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

Στο πλαίσιο του GRICE 2026, o Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) διοργανώνει στρογγυλό τραπέζι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 10 το πρωί, με τίτλο «Ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα - Από τον Σχεδιασμό στην εφαρμογή: Κόστος, Ρυθμιστική Εποπτεία & Κοινωνική Αποδοχή».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφόρος Ανδρέας Συγγρού 387) και θα συγκεντρώσει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Πολιτείας, της ρυθμιστικής αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στη χώρα μας.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, Καθηγητή Δημητρίου Ψυχογιού, για τη διαχείριση υδάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η Νέα Πράξη για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ

Την Τρίτη 12 Μαΐου, ο Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Aurel Ciobanu-Dordea θα παρουσιάσει τη Νέα Πράξη για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Act - CEA), την νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ που επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης. Κι αυτό διότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για οικολογικό σχεδιασμό, πρόληψη αποβλήτων, ανακύκλωση και αγορές δευτερογενών πρώτων υλών ενοποιούνται, για πρώτη φορά, κάτω από ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, μεστόχο μια πλήρως κυκλική και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Hackathon για την Κυκλική Οικονομία

Στο πλαίσιο του GRICE 2026 διοργανώνεται το διήμερο E-NICHE Hackathon με επίκεντρο τη χημική οικολογία. Σε ένα 48ώρο ερευνητές, φοιτητές και στελέχη από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον βιομηχανικό κλάδο θα συνεργαστούν με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και τη διερεύνηση πρακτικών προσεγγίσεων και εφαρμογών πάνω στη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες για να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν υπό μορφή σύντομων παρουσιάσεων (pitches) στο τέλος της εκδήλωσης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της ΡΑΑΕΥ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 17:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Επιχειρήσεις

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές
Επιχειρήσεις

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ