ΣΥΡΙΖΑ: «Επιτελικός αχταρμάς» η ομιλία Μητσοτάκη στη «γαλάζια» ΚΟ

«Το είδαμε κι αυτό: τον επικεφαλής ενός κόμματος με εμπλοκή δεκάδων βουλευτών του σε δικογραφίες για ποινικά αδικήματα, να τους συγχαίρει για τη στάση τους!», σχολιάζει η Κουμουνδούρου μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, κατά τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» ΚΟ την Πέμπτη (7/5).

«Αλλά για ποια στάση τους ακριβώς; Για την άρση ασυλιών των βουλευτών ή για το κουκούλωμα των πιθανών ευθυνών των υπουργών;», αναρωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας: «Επιτελικός αχταρμάς!»

Ακόμη, η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι «οι βουλευτές λέει αισθάνονται “δικαιολογημένη πίκρα”. Για ποιο πράγμα; Πού αποκαλύφθηκαν οι ρουσφετολογικές τους πρακτικές; Πού δεν τους υπολογίζει το επιτελικό κράτος; Πού επί επτά χρόνια δεν τους έκανε μέλη του υπουργικού συμβουλίου; Όλα μαζί;».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Λογικό. Εδώ δεν δίστασε να ξαναβάλει τον υπουργό του εγκλήματος των Τεμπών στα ψηφοδέλτια των προηγούμενων εκλογών, σε μερικά ρουσφέτια, ”Φραπέδες”, ”Χασάπηδες” και Φεράρι θα κόλλαγε;».

Επιτακτικό το αίτημα για προοδευτική αλλαγή

«Και κάτι τελευταίο: Οι πολίτες, κ. Μητσοτάκη, ξέρουν πολύ καλά τι υποσχεθήκατε και το 2019 και το 2023. Και βλέπουν την τραγική διάψευση: η ζωή τους έχει χειροτερεύσει από κάθε άποψη, αφού από την “αριστεία” που υποσχεθήκατε, έφτασαν να ζουν σε μια χώρα φτωχοποιημένων πολιτών από την καλπάζουσα ακρίβεια, διαφθοράς, υποβάθμισης της δικαιοσύνης, σκανδάλων και “γαλάζιων ακρίδων”», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.