IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Σημαντικές αναταράξεις στις προοπτικές της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας προκαλεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) να προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση της κερδοφορίας του κλάδου το 2026.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της IATA στο Ρίο ντε Τζανέιρο και αποτυπώνουν μια αισθητή επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών των αεροπορικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού, τα καθαρά κέρδη του κλάδου αναμένεται να περιοριστούν στα 23 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, έναντι 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 50%.

Την ίδια στιγμή, το καθαρό περιθώριο κέρδους προβλέπεται να υποχωρήσει από το 4,2% στο 2%, γεγονός που αντανακλά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται οι αερομεταφορείς από το ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Εκτόξευση του κόστους καυσίμων

Καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της κερδοφορίας αποτελεί η έντονη άνοδος των τιμών των καυσίμων. Η IATA εκτιμά ότι το συνολικό κόστος καυσίμων για τις αεροπορικές εταιρείες θα αυξηθεί κατά περίπου 40%, φτάνοντας τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, από 252 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Οι προβλέψεις βασίζονται σε μέση τιμή του πετρελαίου Brent στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι περίπου 69 δολαρίων το 2025, ενώ η τιμή της αεροπορικής κηροζίνης αναμένεται να καταγράψει ετήσια αύξηση που προσεγγίζει το 70%.

Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν υψηλότερα λειτουργικά κόστη σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο των απωλειών

Οι επιπτώσεις της κρίσης δεν αναμένεται να είναι ίδιες για όλες τις περιοχές του πλανήτη. Οι αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής εμφανίζονται ως οι πλέον ευάλωτες, καθώς επηρεάζονται άμεσα από τις διαταραχές στον εναέριο χώρο και τις επιπτώσεις των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IATA, οι αερομεταφορείς της περιοχής αναμένεται να περάσουν από κέρδη 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 σε ζημίες ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026.

Αν και οι περισσότερες άλλες γεωγραφικές αγορές εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν θετικό πρόσημο στα οικονομικά τους αποτελέσματα, τα κέρδη τους αναμένεται να είναι αισθητά χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις που είχαν διαμορφωθεί πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η αεροπορική βιομηχανία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Η IATA προβλέπει ότι τα συνολικά έσοδα του κλάδου θα φτάσουν τα 1,165 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το 2025.

Παράλληλα, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή, με τον συντελεστή πληρότητας των αεροσκαφών να αναμένεται να διαμορφωθεί σε ιστορικό υψηλό επίπεδο, αγγίζοντας το 84%.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής της IATA, Ουίλι Ουόλς, επισήμανε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αύξηση του κόστους καυσίμων επιβάρυναν σημαντικά τις προβλέψεις για το 2026, οδηγώντας σε σχεδόν υποδιπλασιασμό των αναμενόμενων κερδών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η σημερινή κατάσταση απέχει σημαντικά από την πρωτοφανή κρίση που αντιμετώπισε ο κλάδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν οι αεροπορικές μετακινήσεις είχαν σχεδόν παραλύσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή ανησυχία για τον εφοδιασμό

Όπως αναφέρει η ERTNEWS, οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει περίπου το 30% έως 40% των αναγκών της σε αεροπορικά καύσιμα μέσω εισαγωγών, ενώ σχεδόν οι μισές από αυτές τις ποσότητες προέρχονται παραδοσιακά από τη Μέση Ανατολή.

Η εξάρτηση αυτή καθιστά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της σύγκρουσης και στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας.

Ο Επίτροπος Μεταφορών και Βιώσιμου Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, έχει ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού «παρατηρητηρίου καυσίμων», το οποίο θα παρακολουθεί την επάρκεια εφοδιασμού στην ευρωπαϊκή αγορά, με πρώτη προτεραιότητα το αεροπορικό καύσιμο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικές πηγές προμήθειας, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ βρίσκεται υπό αξιολόγηση και το ενδεχόμενο δημιουργίας ελάχιστων στρατηγικών αποθεμάτων αεροπορικού καυσίμου στα κράτη-μέλη.

Επιπλέον, η Κομισιόν έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες που επιτρέπουν στις αεροπορικές εταιρείες να διατηρούν τα δικαιώματα χρήσης χρονοθυρίδων (slots) ακόμη και σε περιπτώσεις αναγκαστικής μείωσης πτήσεων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αυξημένο κόστος για τις αερομεταφορές

Σύμφωνα με μελέτη του βελγικού think tank Transport & Environment, η γεωπολιτική αστάθεια και η αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων επιβαρύνουν ήδη σημαντικά το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων.

Η ανάλυση εκτιμά ότι η λεγόμενη γεωπολιτική «υπερτίμηση» των καυσίμων προσθέτει περίπου 29 ευρώ ανά επιβάτη στο κόστος καυσίμου για μια ενδοευρωπαϊκή πτήση. Το ποσό αυτό θεωρείται αισθητά υψηλότερο από την επιβάρυνση που αποδίδεται στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και ο κανονισμός ReFuelEU Aviation.

Με τα ενεργειακά κόστη να παραμένουν στο επίκεντρο των ανησυχιών και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να συνεχίζεται, ο παγκόσμιος αεροπορικός κλάδος εισέρχεται στο 2026 αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης και των συνολικών εσόδων.