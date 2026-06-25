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Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στο Air Transport Hall of Fame της Αθήνας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:17 - 25 Ιουν 2026

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στο Air Transport Hall of Fame της Αθήνας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ο ιδρυτής της easyJet, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, συγκαταλέγεται μεταξύ των 50 προσωπικοτήτων που τιμώνται στο νέο Air Transport Hall of Fame, το οποίο δημιουργήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για να αναδείξει ανθρώπους που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας. 

Η διάκριση αναγνωρίζει τη συμβολή του στη δημιουργία της easyJet και στην καθιέρωση του μοντέλου των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, που άλλαξε τα δεδομένα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη.

Το Air Transport Hall of Fame αποτελεί πρωτοβουλία του Hermes – Air Transport Organization, σε συνεργασία με την Korn Ferry και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Φιλοξενείται στον υπόγειο διάδρομο που συνδέει τον Κεντρικό με τον Δορυφορικό Αεροσταθμό, δίνοντας στους επιβάτες που κατευθύνονται προς τις πύλες C15 έως C40 τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις προσωπικότητες που άφησαν διαχρονικό αποτύπωμα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε ότι η ένταξή του στο Air Transport Hall of Fame αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, επισημαίνοντας ότι η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια με την ίδρυση της easyJet σε ηλικία 27 ετών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η απόφαση να διατηρήσει την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος «easy» μέσω της easyGroup αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές επιλογές της επιχειρηματικής του διαδρομής.

Όπως σημείωσε, τα έσοδα από τα δικαιώματα χρήσης του brand χρηματοδοτούν το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, το οποίο υποστηρίζει δράσεις επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς στις χώρες όπου έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

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