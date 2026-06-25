ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού
Ειδήσεις
14:05 - 25 Ιουν 2026

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) τα αποτελέσματα των βαθμολογιών των μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Πιο αναλυτικά, οι βαθμολογίες έχουν ήδη αναρτηθεί σε όλα τα λύκεια της χώρας, με τις καταστάσεις να περιλαμβάνουν αποκλειστικά τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς προσωπικά στοιχεία.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://results.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό τους καθώς και τα τέσσερα πρώτα γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ακολουθεί η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου.

Διαδικασία μηχανογραφικού και κωδικοί ασφαλείας

Από τις 17 έως και τις 30 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις, η διαδικασία δημιουργίας κωδικού θα συνεχιστεί και στις ημέρες του Ιουλίου που τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δικαίωμα έκδοσης κωδικού έχουν και οι τελειόφοιτοι που δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές των ετών 2024 ή 2025 και διεκδικούν φέτος θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση, μπορούν επίσης να αποκτήσουν κωδικό για την υποβολή μηχανογραφικού, αξιοποιώντας τα μόρια της τελευταίας τους εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας και θα καταθέσουν μηχανογραφικό μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών.

Οι σχετικές διαδικασίες για την έκδοση κωδικών και την υποβολή μηχανογραφικών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς
Ειδήσεις

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Τρεις τραυματίες
Ειδήσεις

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Τρεις τραυματίες

H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης
Ειδήσεις

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Αποτελέσματα α&#039; τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό
Ειδήσεις

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS
Ειδήσεις

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
25/06/2026 - 15:25

Δήμος Αθηναίων: Ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από πέντε χρόνια

Ειδήσεις
25/06/2026 - 15:18

Κομισιόν: Επεκτείνει το Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές στο cloud - Στο επίκεντρο Amazon και Microsoft

Ειδήσεις
25/06/2026 - 15:02

Ο «παγκόσμιος πόλεμος» της Τεχνητής Νοημοσύνης: Υπό πίεση η αμερικανική πρωτοκαθεδρία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/06/2026 - 14:54

Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος

Οικονομία
25/06/2026 - 14:48

ΚΕΠΕ: Σε ιστορικό υψηλό ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης τον Μάρτιο

Πολιτική
25/06/2026 - 14:44

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Πολιτική
25/06/2026 - 14:38

Παπαθανάσης: 62,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μάκρη

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 14:34

Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών

Πολιτική
25/06/2026 - 14:27

Αποστολάκη για Κοβέσι: Θλιβερή η αντιδικία της χώρας με ευρωπαϊκούς θεσμούς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 14:17

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στο Air Transport Hall of Fame της Αθήνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 14:10

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Στόχος συγκρίσιμα EBITDA άνω των 1,5 δισ. ευρώ με το Vision 2030

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:05

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:01

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Ειδήσεις
25/06/2026 - 13:57

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Τρεις τραυματίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 13:47

H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 13:42

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου - Κάτω από τα $70 το αμερικανικό αργό

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 13:23

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

Νομίσματα
25/06/2026 - 13:20

Νέο sell-off στα κρυπτονομίσματα – Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και XRP

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:20

Δυναμική παρουσία της INTRACOM DEFENSE στην Eurosatory 2026

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:12

Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς

Ναυτιλία
25/06/2026 - 13:04

Minoan: Πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Magazino
25/06/2026 - 12:54

ΥΠΑΤΙΑ: Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού

Business Facts
25/06/2026 - 12:52

Δύο εβδομάδες τρισεκατομμυριούχος: Το σύντομο «όνειρο» του Έλον Μασκ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 12:47

Εθνική Τράπεζα: Ο τουρισμός εξελίσσεται σε «εγχώρια εξαγωγική αγορά» για τη βιομηχανία τροφίμων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025

Ειδήσεις
25/06/2026 - 12:33

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 164 νεκροί στον απόηχο των σεισμών - Live εικόνα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:27

ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα της ελληνικής γεωργίας το 2024 – Λιγότερες εκτάσεις, περισσότερη παραγωγή ελιάς

Υγεία
25/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 314 τα Κέντρα Υγείας το 2025 - Το ιατρικό προσωπικό ανά περιφέρεια

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 12:09

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4000 δολαρίων ο χρυσός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 12:07

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ