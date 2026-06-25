Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) τα αποτελέσματα των βαθμολογιών των μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Πιο αναλυτικά, οι βαθμολογίες έχουν ήδη αναρτηθεί σε όλα τα λύκεια της χώρας, με τις καταστάσεις να περιλαμβάνουν αποκλειστικά τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς προσωπικά στοιχεία.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://results.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό τους καθώς και τα τέσσερα πρώτα γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ακολουθεί η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου.

Διαδικασία μηχανογραφικού και κωδικοί ασφαλείας

Από τις 17 έως και τις 30 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις, η διαδικασία δημιουργίας κωδικού θα συνεχιστεί και στις ημέρες του Ιουλίου που τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δικαίωμα έκδοσης κωδικού έχουν και οι τελειόφοιτοι που δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές των ετών 2024 ή 2025 και διεκδικούν φέτος θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση, μπορούν επίσης να αποκτήσουν κωδικό για την υποβολή μηχανογραφικού, αξιοποιώντας τα μόρια της τελευταίας τους εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας και θα καταθέσουν μηχανογραφικό μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών.

Οι σχετικές διαδικασίες για την έκδοση κωδικών και την υποβολή μηχανογραφικών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου.