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Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:03 - 16 Ιουλ 2026

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Reporter.gr Newsroom
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Μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία, την οποία, ως ιδρυτικός φορέας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποστηρίζει από το 2015, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και αεροπορικούς εταίρους.

Το Θερινό Πρόγραμμα Αεροπορίας Hellenic Aviation Summer School (HASS) ολοκληρώθηκε και φέτος με ιδιαίτερη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αεροπορίας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Ελλάδα. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε θεσμό για την αεροπορική εκπαίδευση στη χώρα μας, το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Αθήνα και σταδιακά επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Χανιά, τη Ρόδο και, από φέτος, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετρώντας ήδη περισσότερα από 10 χρόνια.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε, όπως πάντα, με τη σταθερή και ουσιαστική συμβολή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και με τη συνεργασία ακαδημαϊκών εταίρων, οι οποίοι διασφάλισαν την υψηλή ακαδημαϊκή αξία του προγράμματος: New England Aeronautical Institute (New Hampshire, USA), Μητροπολιτικό Κολλέγιο και Global Aviation S.A.

Η διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), γεγονός που αναδεικνύει τη θεσμική σημασία του για την αεροπορική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Το HASS φιλοξένησε φέτος συνολικά 150 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, επισκέψεις σε αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, προσομοιώσεις, διαλέξεις και βιωματικές δράσεις, με την καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου.

Στο πρόγραμμα της Αθήνας, μεταξύ 22 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, συμμετείχαν 75 μαθητές, με πρακτική εκπαίδευση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας Μεγάρων και με τη δυνατότητα απόκτησης τεσσάρων ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων, κατόπιν αιτήματος και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ακαδημαϊκών εργασιών, μέσω του New England Aeronautical Institute.

Η τελετή αποφοίτησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, των εποπτικών αρχών, κορυφαίων στελεχών της ελληνικής αεροπορικής κοινότητας, μαθητών και γονέων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τους χαιρετισμούς τους ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ο Διοικητής της ΑΠΑ κ. Χρήστος Τσίτουρας, καθώς και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι από το σύνολο του ελληνικού αεροπορικού οικοσυστήματος.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Στη μακρόχρονη πορεία του θεσμού, το Hellenic Aviation Summer School αποτελεί για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέει τη νέα γενιά με τον κόσμο της γνώσης στο συναρπαστικό σύγχρονο αεροπορικό περιβάλλον. Αυτό ήταν το ισχυρό κίνητρο που μας οδήγησε να πρωτοστατήσουμε εξαρχής στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη αυτού του εξαιρετικού προγράμματος. Μετά τη διετή αναστολή λόγω της πανδημίας COVID-19, το πρόγραμμα επανεκκίνησε δυναμικά το 2023 και, έκτοτε, εξελίσσεται σταθερά, διευρύνοντας κάθε χρόνο το αποτύπωμά του στον ελλαδικό χώρο, τις συνεργασίες και το ακαδημαϊκό περιεχόμενό του.

Μετρώντας πλέον σήμερα περισσότερα από δέκα γόνιμα χρόνια, το Hellenic Aviation Summer School έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την αεροπορική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα συνεχίζει να εμπνέει μαθητές να ακολουθήσουν σπουδές και σταδιοδρομία στους τομείς της αεροπορίας και των μεταφορών. Ήδη, απόφοιτοι προηγούμενων διοργανώσεων εργάζονται σήμερα σε θέσεις ευθύνης σε κλάδους των αερομεταφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό αντίκτυπο και τη διαχρονική αξία του θεσμού.»

Από τα πρώτα του βήματα το 2015, το HASS σχεδιάστηκε ως μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία που εισάγει τους νέους στον κόσμο της αεροπορίας μέσα από τις αρχές του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με τη βιωματική εκπαίδευση και την άμεση επαφή με το πραγματικό αεροπορικό οικοσύστημα.

Η σταθερή ανάπτυξη και διεύρυνση του προγράμματος, από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Λάρισα, τα Χανιά και, φέτος, στο Ηράκλειο Κρήτης, αναδεικνύει την εξέλιξή του σε θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας και αποτυπώνει τη δυναμική του να δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της αεροπορικής βιομηχανίας, εμπνέοντας τη νέα γενιά να γνωρίσει από κοντά τις προοπτικές των αερομεταφορών.

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