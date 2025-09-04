ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεταλλείο Χαλκού – Χρυσού Σκουριές Χαλκιδικής
Μεταλλείο Χαλκού – Χρυσού Σκουριές Χαλκιδικής
ΜΕΤΑΛΛΑ
18:28 - 04 Σεπ 2025

Πώς η Ελληνικός Χρυσός και η Μεταλλεία Θράκης τοποθετούν την Ελλάδα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες δεν είναι πλέον θεωρητική. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής, η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο στρατηγικής και επενδύσεων. Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και των τεχνολογιών αποθήκευσης, αλλά και η προωθούμενη ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αυξάνουν εκθετικά τη ζήτηση για μέταλλα και σπάνιες γαίες, που συχνά προέρχονται από περιοχές υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου.

Ανάμεσα στις πρώτες ύλες που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής προτεραιότητας, ο χαλκός κατέχει κομβική θέση.

Ως βασικό υλικό για τα ηλεκτρικά δίκτυα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, η ζήτησή του αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια, με το International Energy Forum (2024) να εκτιμά ότι θα χρειαστεί να εξορυχθεί 115% περισσότερος χαλκός μέσα στα επόμενα 30 χρόνια σε σχέση με όλον τον χαλκό που έχει εξορυχθεί έως σήμερα. Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση Global Critical Minerals Outlook 2025 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), το ισχύον επενδυτικό δυναμικό διεθνώς δεν επαρκεί για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες, με πιθανό έλλειμμα έως 30% στην προσφορά μέχρι το 2035.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η παραγωγή χαλκού και άλλων κρίσιμων μετάλλων είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη σε λίγες, συγκεκριμένες χώρες και, μέσω του Critical Raw Materials Act, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει την αυτάρκειά της σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα διαθέτει ένα πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιηθεί: σημαντικό ορυκτό πλούτο που μπορεί να υποστηρίξει την αυτάρκεια της Ευρώπης.

Οι θυγατρικές εταιρείες της Eldorado Gold στην Ελλάδα, η Ελληνικός Χρυσός και η Μεταλλεία Θράκης, έχουν αναπτύξει έναν επενδυτικό σχεδιασμό που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της ευρωπαϊκής προσπάθειας.

Η επένδυση στις Σκουριές, σε συνδυασμό με την ήδη ενεργή παραγωγή στην Ολυμπιάδα, αναμένεται να φέρει την Ελλάδα ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη, ενώ το σχεδιαζόμενο έργο χρυσού-αργύρου στο Πέραμα Έβρου ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη δυναμική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή χαλκού στις Σκουριές ανέρχεται σε περίπου 67 εκατομμύρια λίβρες, ενώ το κοίτασμα περιλαμβάνει βεβαιωμένα αποθέματα της τάξης των 779.000 τόνων χαλκού. Τα μεγέθη αυτά καθιστούν το έργο κρίσιμο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην εξόρυξη, αλλά αποτελεί μοχλό διάχυσης αξίας στην κοινωνία, μέσα από υπεύθυνες πρακτικές. Η επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια και απασχολεί περισσότερους από 3.300 εργαζόμενους -στην πλειονότητα κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων-δημιουργώντας σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική και τοπική οικονομία. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η συμβολή της στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 550 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στηρίζει τη δημιουργία περί των 8.600 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας σε βάθος 20ετίας.

JOS_2232_1_a60f6.jpgΕργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής

Η συνολική συμβολή των έργων της Ελληνικός Χρυσός και της Μεταλλεία Θράκης επιβεβαιώνει ότι τέτοιου είδους επενδύσεις δεν έχουν μόνο επιχειρηματική, αλλά και στρατηγική σημασία. Σε μια εποχή που η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει τις εξαρτήσεις της και να ενισχύσει την εσωτερική της ανθεκτικότητα, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καίριο ρόλο. Και η αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου, με όρους βιωσιμότητας και τεχνολογικής υπεροχής, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια αυτής της προσπάθειας.

*Οι ελληνικές θυγατρικές της Eldorado Gold, συμμετέχουν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με κοινό περίπτερο (Pavillion 10, stand 10), όπου οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός και της Μεταλλεία Θράκης, για τη στρατηγική και τα έργα των εταιρειών.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 18:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ