488.268 ουγγιές χρυσού για την Eldorado: Tο γ τρίμηνο η έναρξη παραγωγής στις Σκουριές

Την έναρξη παραγωγής στο έργο χαλκού-χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής μεταθέτει για το τρίτο τρίμηνο του 2026, αντί για το πρώτο, η Eldorado Gold, όπως ανακοίνωσε με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025. Η εμπορική λειτουργία του μεταλλείου τοποθετείται πλέον στο τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Η εταιρεία, μητρική της Ελληνικός Χρυσός, επισημαίνει ωστόσο ότι τα έργα στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα παραμένουν βασικοί αναπτυξιακοί πυλώνες. Στο πλαίσιο αυτό, για την περίοδο 2026-2028 θέτει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής χρυσού κατά 40%.

Ειδικότερα, η παραγωγή χρυσού που αναμένεται να ξεκινήσει φέτος στις Σκουριές προβλέπεται να κυμανθεί από 60.000 έως 100.000 ουγγιές. Από την Ολυμπιάδα η πρόβλεψη για φέτος αναφέρει παραγωγή 70-80.000 ουγγιές, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω της έναρξης λειτουργίας της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου στους 650.000 τόνους το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το 2028 η παραγωγή χρυσού από τις Σκουριές αναμένεται να φθάσει σε 170-200.000 ουγγιές και από την Ολυμπιάδα σε 75-90.000 ουγγιές.

«Η συνολική παραγωγή χρυσού το 2026 αναμένεται να είναι περισσότερο αυξημένη στο δεύτερο εξάμηνο, με περίπου το 65% να αντιστοιχεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της ολοκλήρωσης των Σκουριών, της αύξησης παραγωγής στην Ολυμπιάδα και της επίδρασης από τις εργασίες αποκάλυψης μεταλλευτικών καταλοίπων και το προφίλ βαθμίδας στο Kisladag», αναφέρει η εταιρεία στην πρόβλεψη για τα φετινά μεγέθη.

«Μπαίνουμε στο 2026 με εξαιρετική δυναμική», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado. «Παρότι έχουν προκύψει βραχυπρόθεσμες αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα των Σκουριών καθώς προετοιμαζόμαστε για τη φάση έναρξης λειτουργίας του έργου, τα βασικά χαρακτηριστικά του παραμένουν ισχυρά και επιδεικνύουν μια λειτουργία που αποφέρει ισχυρές ταμειακές ροές για τις επόμενες δεκαετίες. Η έναρξη της παραγωγής στις Σκουριές είναι ένα σημαντικό ορόσημο που αναδιαμορφώνει ριζικά τη δημιουργία ταμειακών ροών, το προφίλ παραγωγής και τη δομή του κόστους μας. Επιπλέον, σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, συνεχίζουμε να προωθούμε βασικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν μια σταδιακή αλλαγή στην ανάπτυξη, τη λειτουργική απόδοση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

H συνολική παραγωγή χρυσού της Eldorado το 2025 έφθασε τις 488,268 ουγκιές, και οι πωλήσεις 2025 σε 491.204 ουγγιές με μέση τιμή πώλησης 3.505 $ /ουγγιά. Τα έσοδα το 2025 ήταν 1,8 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη 519,9 εκατομμύρια δολάρια.