Σκουριές: Εθνικό στίγμα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών - Επενδύσεις άνω των $3 δισ. στην Ελλάδα

Λίγους μήνες πριν από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής, το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης των βιομηχανικών υποδομών, σηματοδοτώντας την αρχή πορείας μίας από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση σε παρουσίαση του εργοταξίου στα ΜΜΕ, το μεσημέρι της Τρίτης, με την κατασκευή να έχει ολοκληρωθεί κατά 94% και την πρώτη δοκιμαστική παραγωγή να αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2026, πριν από την εμπορική λειτουργία στο τέλος του έτους, οι Σκουριές αναδεικνύονται σε έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την ευρωπαϊκή πολιτική αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Μάλιστα, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της καναδικής Eldorado Gold, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ξεπερνά πλέον τα 3 δισ. δολάρια, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα. Παράλληλα, μετασχηματίζει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές χαρτοφυλάκιο του ομίλου, καθώς περίπου το 40% των συνολικών αποθεμάτων της Eldorado Gold βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα, ενώ μετά την πλήρη ανάπτυξη των Σκουριών εκτιμάται ότι σχεδόν το 40% του κύκλου εργασιών του ομίλου θα προέρχεται από τις ελληνικές δραστηριότητες.

Το νέο παραγωγικό κέντρο χαλκού της Ελλάδας

Οι Σκουριές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πορφυρικά κοιτάσματα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη. Τα βεβαιωμένα αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 741.000 τόνους χαλκού και 3,6 εκατ. ουγγιές χρυσού, προσδίδοντας στο έργο διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 ετών με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Η μέση ετήσια παραγωγή εκτιμάται σε περίπου 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού, με το τελικό προϊόν να είναι συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού που θα τροφοδοτεί τις διεθνείς αλυσίδες μεταποίησης.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς η ζήτηση για χαλκό αυξάνεται διεθνώς λόγω της ενεργειακής μετάβασης, της ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data centers. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η παραγωγή των Σκουριών αντιστοιχεί σε πρώτη ύλη ικανή να καλύψει ετησίως τις ανάγκες κατασκευής περίπου 116 εκατ. smartphones ή περισσότερων από 400.000 ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι Σκουριές αλλάζουν το προφίλ της Eldorado Gold

Η σημασία του έργου, όπως αναφέρθηκε. μάλιστα, υπερβαίνει τα ελληνικά δεδομένα. Η Eldorado Gold, με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 12 δισ. δολάρια και ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 1,8-1,9 δισ. δολάρια, μετασχηματίζεται σταδιακά από εταιρεία παραγωγής χρυσού σε όμιλο στρατηγικών μετάλλων με ολοένα αυξανόμενη έκθεση στον χαλκό.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η λειτουργία των Σκουριών θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό αυτής της μετάβασης, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας για τον όμιλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα εξελίσσεται σταδιακά στο σημαντικότερο αναπτυξιακό κέντρο της Eldorado Gold διεθνώς.

Επένδυση με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα

Πέρα από τη μεταλλευτική της διάσταση, η επένδυση εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τη χώρα.μ Μέχρι σήμερα, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχουν συνεισφέρει περίπου 500 εκατ. ευρώ σε κρατικά έσοδα, ενώ σε βάθος ζωής του έργου η συνολική συμβολή προς το Δημόσιο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 2,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα μεταλλευτικά τέλη ανέρχονται σε 55,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη μέσω ειδικού μηχανισμού κατανομής. Συνολικά, η τοπική αυτοδιοίκηση αναμένεται να εισπράξει περίπου 22 εκατ. ευρώ από μεταλλευτικά τέλη κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επίδραση στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Οι συνολικές εξαγωγές των Μεταλλείων Κασσάνδρας εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20,4 δισ. δολάρια σε βάθος χρόνου, ενώ οι προμήθειες από την ελληνική αγορά αναμένεται να αγγίξουν τα 6,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας εκατοντάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συμβολή στο ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα

Υπενθυμίζεται, δε, ότι η μελέτη κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος του ΙΟΒΕ για την περίοδο 2024-2044 αποτυπώνει το μέγεθος της αναπτυξιακής επίδρασης της επένδυσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας αναμένεται να ενισχύει το ελληνικό ΑΕΠ κατά περίπου 550 εκατ. ευρώ ετησίως. Από αυτά, σχεδόν 300 εκατ. ευρώ θα παραμένουν κάθε χρόνο στον Δήμο Αριστοτέλη, δημιουργώντας έναν από τους ισχυρότερους περιφερειακούς αναπτυξιακούς πόλους της χώρας.

Παράλληλα, τα ετήσια φορολογικά έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμώνται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές προβλέπεται να ενισχύονται κατά περίπου 480 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Στο κοινωνικό πεδίο, το πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας προβλέπεται να φτάσει τα 80 εκατ. δολάρια σε βάθος ζωής του έργου. Μόνο το 2025 υλοποιήθηκαν περίπου 190 κοινωνικές δράσεις, με επενδύσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στον Δήμο Αριστοτέλη. Συνολικά, πάντως, με την έναρξη της παραγωγής να απέχει πλέον λίγους μήνες, οι Σκουριές εξελίσσονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ακόμη μεταλλευτικό έργο. Αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά projects που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα, συνδέοντας την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με τις ανάγκες της πράσινης μετάβασης, την ενίσχυση των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.Ταυτόχρονα, φέρνουν την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για διασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες, σε μια περίοδο όπου ο χαλκός αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο στρατηγικά μέταλλα της παγκόσμιας οικονομίας.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας και υψηλές αμοιβές

Η επένδυση στηρίζει, επίσης, όπως αναφέρθηκε, σήμερα περίπου 5.200 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων περίπου 3.200 συνδέονται με την κατασκευαστική φάση των Σκουριών.

Το 77% των εργαζομένων προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ενώ οι αποδοχές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Ο μέσος μισθός είναι κατά 67% υψηλότερος από τον μέσο όρο του κλάδου και αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 φορές τον βασικό μισθό της ΕΓΣΣΕ.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση της επένδυσης στην αγορά εργασίας αναμένεται να φτάσει τις 8.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ κάθε άμεση θέση εργασίας στην Ελληνικός Χρυσός δημιουργεί επιπλέον 4,7 θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία.

Περιβάλλον, τεχνολογία και κοινωνικές επενδύσεις

Η εταιρεία, όπως ανέφερε η διοίκηση, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική διαχείριση, εφαρμόζοντας τεχνολογία ξηρής απόθεσης τελμάτων, μέσω της οποίας αφαιρείται έως και το 90% του νερού από τα μεταλλευτικά κατάλοιπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η συγκεκριμένη μέθοδος μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά περίπου 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, λειτουργεί δίκτυο περιβαλλοντικής παρακολούθησης με περίπου 700 σημεία μέτρησης και συνεχή καταγραφή 15 διαφορετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, ενώ προβλέπεται παράλληλη αποκατάσταση των εκτάσεων που ολοκληρώνουν τον κύκλο εκμετάλλευσής τους.

Στο κοινωνικό πεδίο, το πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας προβλέπεται να φτάσει τα 80 εκατ. δολάρια σε βάθος ζωής του έργου. Μόνο το 2025 υλοποιήθηκαν περίπου 190 κοινωνικές δράσεις, με επενδύσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στον Δήμο Αριστοτέλη.

Συνολικά, πάντως, με την έναρξη της παραγωγής να απέχει πλέον λίγους μήνες, οι Σκουριές εξελίσσονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ακόμη μεταλλευτικό έργο. Αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά projects που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα, συνδέοντας την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με τις ανάγκες της πράσινης μετάβασης, την ενίσχυση των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, φέρνουν την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για διασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες, σε μια περίοδο όπου ο χαλκός αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο στρατηγικά μέταλλα της παγκόσμιας οικονομίας.