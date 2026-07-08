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ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023
ΜΕΤΑΛΛΑ
12:28 - 08 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρουσιάζει, για πρώτη φορά, ετήσια στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials - CRM) και Αγαθών Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Industry Goods - NZIG) με περίοδο αναφοράς την τριετία 2021-2023.

Η παρακολούθηση των CRM είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς τα υλικά αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την οικονομία και την τεχνολογία και έχουν υψηλό κίνδυνο διακοπής εφοδιασμού. Η σημασία των CRM έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης και των τομέων της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει υιοθετήσει το Critical Raw Material Act που έχει ως στόχο τη μείωση της εξάρτησης σε CRM από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.), την αύξηση της ανακύκλωσης και την εξασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων σε CRM.

Η παρακολούθηση των NZIG είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς πρόκειται για αγαθά που βοηθούν στη μείωση ή τον μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και είναι κεντρικά για την επίτευξη του στόχου “net zero”, δηλαδή της απαλοιφής (μηδενικής) εκπομπής CΟ2 ή της εξισορρόπησης των εκπομπών CO2 από απορρόφηση. Στο πλαίσιο αυτό τα NZIG σχετίζονται με πολιτικές για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιομηχανική και οικονομική ανταγωνιστικότητα. Η Ε.Ε. προωθεί το Net zero Industry Act για να μειώσει την εξάρτησή της σε εισαγωγές NZIG και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση.

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Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών και πραγματοποίησαν εισαγωγές αγαθών CRM ανήλθαν σε 294 το 2023. Η αξία των εισαγωγών τους διαμορφώθηκαν σε 671,7 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών τους σε 55.602,5 εκατ. ευρώ και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τους σε 7.068,1 εκατ. ευρώ.

Για τα αγαθά NZIG, οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν εισαγωγές αγαθών NZIG ανήλθαν σε 2.458 το 2023. Η αξία των εισαγωγών τους διαμορφώθηκαν σε 1.190,6 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών τους σε 109.031,5 εκατ. ευρώ και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τους σε 21.509,2 εκατ. ευρώ.

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Οι εισαγωγές αγαθών CRM και NZIG αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 3,0% της συνολικής αξίας εισαγωγών κατά την περίοδο 2021–2023, με τις εισαγωγές CRM να παρουσιάζουν πτωτική τάση (2,1% το 2021, 1,9% το 2022 και 0,9% το 2023), ενώ οι εισαγωγές NZIG εμφανίζουν αύξηση (0,9%, 1,3% και 1,6% αντίστοιχα).

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Κατά τα έτη 2021 και 2022, η συνολική αξία των πέντε μεγαλύτερων σε αξία εισαγωγών προϊόντων CRM αντιστοιχεί στο 98,2% και 98,4% αντίστοιχα των συνολικών εισαγωγών CRM, ενώ το 2023 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 96,4%.

Κατά την περίοδο 2021–2023, η συνολική αξία των πέντε μεγαλύτερων σε αξία εισαγωγών προϊόντων NZIG αντιστοιχεί στο 80,3% το 2021, στο 84,2% το 2022 και στο 88,7% το 2023 των συνολικών εισαγωγών NZIG.
Όσον αφορά στον τύπο ιδιοκτησιακού ελέγχου των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εισαγωγές CRM, οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων συγκεντρώνουν το 97,9% το 2023. Αντίστοιχα, οι εγχώριες ανεξάρτητες επιχειρήσεις και οι εγχώριοι πολυεθνικοί όμιλοι αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών εισαγωγών CRM για το έτος 2023. Παράλληλα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές CRM αυξάνεται σε 294 το 2023.

Στις εισαγωγές NZIG, οι εγχώριες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 47,3% το 2023, ενώ οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων συγκεντρώνουν το 47,5% αντίστοιχα. Οι εγχώριοι πολυεθνικοί όμιλοι αντιστοιχούν στο 5,2% το 2023 των συνολικών εισαγωγών NZIG. Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν εισαγωγές NZIG αυξάνεται σε 2.458 το 2023.

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