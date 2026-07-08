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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:16 - 08 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

Reporter.gr Newsroom
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Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.035,0 εκατ. ευρώ (8.187,8 εκατ. δολάρια) έναντι 6.523,9 εκατ. ευρώ (7.336,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,8%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 11,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 28,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 5.071,2 εκατ. ευρώ (5.937,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.195,4 εκατ. ευρώ (4.745,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 164,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 153,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθε σε 1.963,8 εκατ. ευρώ (2.250,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.328,5 εκατ. ευρώ (2.590,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 152,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 124,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5% σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στο ποσό των 35.349,3 εκατ. ευρώ (41.220,5 εκατ. δολάρια) έναντι 33.848,2 εκατ. ευρώ (36.478,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 4,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 447,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 466,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στο ποσό των 22.896,7 εκατ. ευρώ (26.850,8 εκατ. δολάρια) έναντι 20.168,0 εκατ. ευρώ (21.867,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 13,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 706,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 678,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε σε 12.452,6 εκατ. ευρώ (14.369,7 εκατ. δολάρια) έναντι 13.680,2 εκατ. ευρώ (14.611,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 259,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 211,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των διαθέσιμων «ελλιπών ή απλοποιημένων τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά (συμπληρωματικές διασαφήσεις).

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