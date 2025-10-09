ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:37 - 09 Οκτ 2025

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Γιώργος Αλεξάκης
Με ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά, που κατέχει μερίδιο 50% σε μια «πίτα» της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας (ΚΕΒΕ) επεκτείνεται περαιτέρω διεθνώς με αναφορά τη μεγάλη αγορά των Βαλκανίων με την έναρξη λειτουργίας νέας παραγωγικής μονάδας στη Σερβία εντός του Δεκεμβρίου. 

Η βιομηχανία από το Κιλκίς, μετά τις εγκαταστάσεις σε Νέα Σάντα, Χρυσούπολη Καβάλας και Λάρισα, αυξάνει με ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το παραγωγικό της δυναμικό στη Σερβία με στόχο τόσο την εκεί αγορά όσο και τη διείσδυση σε γειτονικές χώρες.

Όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΒΕ, Άγις Κοθάλης, σε δημοσιογραφική παρουσίαση, η εταιρεία αγόρασε τη μονάδα κεραμουργίας στην οποία έγιναν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την επαναλειτουργία της. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ η οποία στοχεύει στην κάλυψη κυρίως της αγοράς της Σερβίας αλλά και των γειτονικών χωρών. Η μονάδα θα απασχολεί 52 εργαζομένους, με αρχική δυναμικότητα 600 τόνων ημερησίως, που προβλέπεται να υπερβεί τους 1.000 τόνους έως το 2028.

Με ΑΠΕ

Με δεδομένο, δε, ότι η παραγωγή των προϊόντων απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ διαθέτοντας αιολικό ισχύος 13,2 MW, όπως επίσης φωτοβολταϊκά, ενώ έχει αποκτήσει και άδειες αποθήκευσης ενέργειας. Σύμφωνα, δε, με τον επικεφαλής της εταιρείας, εντός του 2026 πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού με κύριο στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας αλλά και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες παραγωγής της εταιρείας λειτουργούν 100% με πράσινη ενέργεια.

Η οικονομική χρήση

Σε ό,τι αφορά στις οικονομικές επιδόσεις το 2024, η ΚΕΒΕ κατέγραψε κύκλο εργασιών 43,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 10,8 εκατ. ευρώ, διατηρώντας σταθερή κερδοφορία και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι επενδύσεις της χρονιάς ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,14 εκατ. ευρώ, με EBITDA 13,73 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από δομικά προϊόντα ανήλθαν σε 42,92 εκατ. ευρώ, ενώ η εμπορική δραστηριότητα συνεισέφερε 0,68 εκατ. ευρώ και η παραγωγή ενέργειας 3,52 εκατ. ευρώ. Για τη φετινή χρήση η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν στα 51 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΚΕΒΕ περιλαμβάνονται μερικά από τα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά έργα της χώρας. Στο δημόσιο τομέα ξεχωρίζουν το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το Μετρό Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο Μακεδονία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ στα ιδιωτικά έργα περιλαμβάνονται εμβληματικές αναπτύξεις στο Ελληνικό όπως ο Riviera Tower, τα Little Athens – Promenade Heights και το Athletic Center, καθώς και εμπορικά ή βιομηχανικά έργα όπως οι εγκαταστάσεις της Lidl, η επέκταση του κτήματος Βίβλια Χώρα στην Καβάλα και το HUB26 στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικό portfolio έργων έχει και εκτός Ελλάδας σε χώρες όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία ή το Ισραήλ.

Νέο προϊόν

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία παρουσίασε μια καινοτόμο για την Ελλάδα σειρά ελαφρών τούβλων. Τα νέα αυτά τούβλα, που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσα στο 2026, διατηρούν τις ίδιες μηχανικές αντοχές, με σημαντικά χαμηλότερο βάρος. Μέχρι σήμερα, η ΚΕΒΕ έχει ήδη πετύχει μείωση βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά τούβλα κατά 10%, με στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 20% έως το 2026.

Η μείωση βάρους προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς βελτιώνει την καθημερινή εργασία του επαγγελματία, καθιστώντας τη δόμηση ταχύτερη και ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και τις ανάγκες μεταφοράς.

Αναφορικά με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ο κ. Κοθάλης, σημείωσε ότι παρά την επιβράδυνση στις οικοδομικές άδειες η αγορά έχει πλέον εξισορροπήσει με την εταιρεία να διαθέτει σημαντικό ανεκτέλεστο έργων και να μην παρατηρεί επί του παρόντος επίδραση στα οικονομικά της μεγέθη.

