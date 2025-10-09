ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της
Ειδήσεις
09:24 - 09 Οκτ 2025

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Reporter.gr Newsroom
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, καλώντας να υλοποιηθεί πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια πολυαναμενόμενη εκεχειρία και συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του. «Η συμφωνία αυτή πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και να συνοδεύεται από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές στη Γάζα», τόνισε.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι πρόκειται για μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης, ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις «ακούραστες» διπλωματικές τους προσπάθειες.

«Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, να τερματίσουν τον πόλεμο και να θέσουν τα θεμέλια για ένα δίκαιο και διαρκές τέλος της σύγκρουσης και μια βιώσιμη πορεία προς μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ και πρόσθεσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστηρίξει αυτά τα κρίσιμα άμεσα μέτρα και το επόμενο στάδιο των συνομιλιών για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου».

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

