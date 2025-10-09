Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, καλώντας να υλοποιηθεί πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια πολυαναμενόμενη εκεχειρία και συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του. «Η συμφωνία αυτή πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και να συνοδεύεται από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές στη Γάζα», τόνισε.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι πρόκειται για μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης, ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις «ακούραστες» διπλωματικές τους προσπάθειες.

«Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, να τερματίσουν τον πόλεμο και να θέσουν τα θεμέλια για ένα δίκαιο και διαρκές τέλος της σύγκρουσης και μια βιώσιμη πορεία προς μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ και πρόσθεσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστηρίξει αυτά τα κρίσιμα άμεσα μέτρα και το επόμενο στάδιο των συνομιλιών για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου».