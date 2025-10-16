ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διπλή διάκριση για Νέα Οδό και Κεντρική Οδό στα «Hellenic Responsible Business Awards 2025»
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:46 - 16 Οκτ 2025

Διπλή διάκριση για Νέα Οδό και Κεντρική Οδό στα «Hellenic Responsible Business Awards 2025»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός ξεχώρισαν για ακόμα μια χρονιά στα «Hellenic Responsible Business Awards», αναδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες απέσπασαν:

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για το έργο «Διαδρομές», το πρώτο πανευρωπαϊκής εμβέλειας microsite που δημιουργήθηκε από τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα για να προσφέρει στους οδηγούς την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικούς θησαυρούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με μήνυμα «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη θησαυρούς. Ας τους ανακαλύψουμε παρέα!». Το έργο αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία των εταιρειών για βιώσιμη και εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.
  • Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες για την Κοινωνία» για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια, την Πολιτιστική Ανάδειξη και την Εκπαίδευση των παιδιών.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται:

  • η εγκατάσταση AI καμερών στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων,
  • η μακροχρόνια συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ,
  • και η στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.Α.Σ.), με την υλοποίηση του προγράμματος «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για μαθητές Δημοτικού από το 2015.

Επιπλέον, το 2022 δημιουργήθηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής «Σείριος» στο ΣΕΑ Μαλακάσας, παρέχοντας στα παιδιά βιωματική εκπαίδευση για τη σωστή οδική συμπεριφορά.

Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στην οδική ασφάλεια, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, αποδεικνύοντας ότι οι αυτοκινητόδρομοι μπορούν να συνυπάρχουν με βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα μέσω έργων και συνεργασιών που ενισχύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤτΕ: Πλεόνασμα €3,13 δισ. στην κεντρική διοίκηση το εννεάμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Πλεόνασμα €3,13 δισ. στην κεντρική διοίκηση το εννεάμηνο

Διαμαντοπούλου κατά Καραμανλή: Μιλά για ελέγχους στους ισχυρούς, αλλά δεν ζήτησε να έρθουν στη Βουλή Βορίδης-Τριαντόπουλος
Πολιτική

Διαμαντοπούλου κατά Καραμανλή: Μιλά για ελέγχους στους ισχυρούς, αλλά δεν ζήτησε να έρθουν στη Βουλή Βορίδης-Τριαντόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α&#039; εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ