Διπλή διάκριση για Νέα Οδό και Κεντρική Οδό στα «Hellenic Responsible Business Awards 2025»

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός ξεχώρισαν για ακόμα μια χρονιά στα «Hellenic Responsible Business Awards», αναδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες απέσπασαν:

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για το έργο «Διαδρομές», το πρώτο πανευρωπαϊκής εμβέλειας microsite που δημιουργήθηκε από τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα για να προσφέρει στους οδηγούς την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικούς θησαυρούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με μήνυμα «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη θησαυρούς. Ας τους ανακαλύψουμε παρέα!». Το έργο αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία των εταιρειών για βιώσιμη και εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για το έργο «Διαδρομές», το πρώτο πανευρωπαϊκής εμβέλειας microsite που δημιουργήθηκε από τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα για να προσφέρει στους οδηγούς την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικούς θησαυρούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με μήνυμα «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη θησαυρούς. Ας τους ανακαλύψουμε παρέα!». Το έργο αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία των εταιρειών για βιώσιμη και εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες για την Κοινωνία» για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια, την Πολιτιστική Ανάδειξη και την Εκπαίδευση των παιδιών.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται:

η εγκατάσταση AI καμερών στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων,

στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων, η μακροχρόνια συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ ,

, και η στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.Α.Σ.), με την υλοποίηση του προγράμματος «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για μαθητές Δημοτικού από το 2015.

Επιπλέον, το 2022 δημιουργήθηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής «Σείριος» στο ΣΕΑ Μαλακάσας, παρέχοντας στα παιδιά βιωματική εκπαίδευση για τη σωστή οδική συμπεριφορά.

Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στην οδική ασφάλεια, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, αποδεικνύοντας ότι οι αυτοκινητόδρομοι μπορούν να συνυπάρχουν με βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα μέσω έργων και συνεργασιών που ενισχύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.