ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 1,0% έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 1,0% έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 23,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 1,8%, έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2025

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 1,0% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 1,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής επίπλων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Αύξηση κατά 0,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 6,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Αύξηση κατά 1,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2024

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,8% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 27,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση προήλθε από την μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Αύξηση κατά 1,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,5% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 18,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλε η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Μείωση κατά 6,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 11,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

Αύξηση κατά 3,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 23,5% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 23,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Μείωση κατά 15,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: