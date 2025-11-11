Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Η Interplast δείχνει τον δρόμο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17:12 - 11 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Η Interplast δείχνει τον δρόμο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Interplast στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.  Στη δήλωσή του, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την επιχείρηση παράδειγμα παραγωγικού μετασχηματισμού, που συνδυάζει καινοτομία, εξωστρέφεια, εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για 135 εργαζόμενους. 

Τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με ειδικά καθεστώτα για μεταποίηση και παραμεθόριες περιοχές. Όπως ανέφερε, επτά επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής έχουν ήδη ενταχθεί στον νόμο, ενώ αναμένεται να ενταχθούν και άλλες, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης: «Η επιχείρηση Interplast εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησής μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια και εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για 135 ανθρώπους στην Κομοτηνή. Νέο επιστημονικό δυναμικό που έχει εγκατασταθεί στην Κομοτηνή και αυτό είναι σπουδαίο.

Υποστηρίζουμε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία ως Υπουργείο Ανάπτυξης, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, με ειδικά καθεστώτα για τη μεταποίηση και για τις παραμεθόριες περιοχές.

Μέσα σε αυτό το Βιομηχανικό Πάρκο ήδη 7 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Νόμο και εύχομαι με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα να ενταχθούν ακόμη περισσότερες. Ώστε να προσθέσουν στην αξία που παράγεται σε αυτό το πάρκο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα μετά τη Σίνδο, με 4.350 στρέμματα και 45 επιχειρήσεις να είναι εγκατεστημένες εδώ.

Και πιστεύω πως το μέλλον μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικό και πιο ευοίωνο, προσθέτοντας στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας συνολικά».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 17:15
