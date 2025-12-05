ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων διακρίθηκε στα Βραβεία «Ελληνική Αξία» του ΣΒΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:02 - 05 Δεκ 2025

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων διακρίθηκε στα Βραβεία «Ελληνική Αξία» του ΣΒΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. τιμήθηκε με βραβείο για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα στο πλαίσιο της 10ης τελετής απονομής των βραβείων «Ελληνική Αξία» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, την υπευθυνότητα και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

Τα βραβεία «Ελληνική Αξία» έχουν καθιερωθεί ως ένας θεσμός που επιβραβεύει την υγιή και δυναμική επιχειρηματικότητα και τιμά τις επιχειρήσεις που παράγουν πραγματική αξία για την Ελλάδα και ξεχωρίζουν για την παραγωγική αριστεία, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών.

Το βραβείο παρέλαβε η κα Ειρήνη Κωνσταντοπούλου, Corporate & Marketing Tech Manager της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, η οποία δήλωσε: «Είναι πραγματικά συγκινητικό να αναγνωρίζεται η δράση της εταιρείας μας. Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα για εμάς είναι μια σταθερή δέσμευση προς την κοινωνία που μας στηρίζει, και θα συνεχίσουμε με συνέπεια και πράξεις να δημιουργούμε θετικό αποτύπωμα. Η εθελοντική αιμοδοσία, που αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρείας μας, καθώς και οι συνεχείς δενδροφυτεύσεις που πραγματοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζουν στην πράξη αυτή τη δέσμευση

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ινδία μείωσε τα επιτόκια, λόγω «αδυναμίας σε βασικούς οικονομικούς δείκτες»
Ειδήσεις

Η Ινδία μείωσε τα επιτόκια, λόγω «αδυναμίας σε βασικούς οικονομικούς δείκτες»

Χιλιάδες πιγκουίνοι πέθαναν από έλλειψη τροφής ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αφρικής
Περιβάλλον

Χιλιάδες πιγκουίνοι πέθαναν από έλλειψη τροφής ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αφρικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιομηχανία: Στη σωστή κατεύθυνση το ενεργειακό «πακέτο», αλλά χωρίς μόνιμες λύσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανία: Στη σωστή κατεύθυνση το ενεργειακό «πακέτο», αλλά χωρίς μόνιμες λύσεις

Νέα Γενική Διευθύντρια του ΣΒΕ η Βίκυ Λοΐζου
Επιχειρήσεις

Νέα Γενική Διευθύντρια του ΣΒΕ η Βίκυ Λοΐζου

Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας

Ο ΣΒΕ αποχαιρετά τον εμβληματικό βιομήχανο Νίκο Στασινόπουλο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο ΣΒΕ αποχαιρετά τον εμβληματικό βιομήχανο Νίκο Στασινόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:51

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:45

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:41

Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

Magazino
17/06/2026 - 11:31

Vassilikos: Θα ήθελα να μπω στο σπίτι κάθε 15χρονου μουσικόφιλου και να αφήσω στα κρυφά ένα αντίτυπο του Reflections

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17/06/2026 - 11:30

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις

Οικονομία
17/06/2026 - 11:30

ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις & χαμηλότερα επιτόκια

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:28

Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση

Πολιτική
17/06/2026 - 11:24

Γεραπετρίτης προς Αλβανία: Η ευρωπαϊκή πορεία περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 11:22

Σενάρια για αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Attica Group

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:13

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ

Τεχνολογία
17/06/2026 - 11:08

Οι «άρχοντες» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σύνοδο των G7

Αναλύσεις
17/06/2026 - 10:57

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Ναυτιλία
17/06/2026 - 10:47

Ποσειδώνια 2026: Ρεκόρ συμμετοχών, συμφωνίες, διάλογος και κατεύθυνση για το μέλλον της ναυτιλίας

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 10:39

Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:35

G7: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:31

Bloomberg: Τα 14 σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 10:22

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου €19,99 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών

Αναλύσεις
17/06/2026 - 10:18

Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank

Ειδήσεις
17/06/2026 - 10:18

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων

Πολιτική
17/06/2026 - 10:05

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων

Αναλύσεις
17/06/2026 - 09:56

ΧΑ: Συνέχεια στην ανοδική πορεία του ΓΔ, αλλά με σημάδια κόπωσης 

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 09:53

Στις παρυφές των 2500 μονάδων το ΧΑ - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 09:53

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 09:29

Βρετανία: Κάτω από τις προβλέψεις ο πληθωρισμός τον Μάιο – Στο 2,8%

Οικονομία
17/06/2026 - 09:19

Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια

Γρηγόρης Νικολόπουλος
17/06/2026 - 09:13

Ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και οι βιομήχανοι

Ακίνητα
17/06/2026 - 09:07

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα

Magazino
17/06/2026 - 08:45

Ονειρική πρεμιέρα στο Μουντιάλ για τον Μέσι, έκανε χατ τρικ (videos)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 08:29

ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Μάιο

Οικονομία
17/06/2026 - 08:22

Έξι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος: 72 δόσεις και μία σημαντική αλλαγή για την προστασία πρώτης κατοικίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ