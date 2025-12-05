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Χιλιάδες πιγκουίνοι πέθαναν από έλλειψη τροφής ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αφρικής
Περιβάλλον
08:44 - 05 Δεκ 2025

Χιλιάδες πιγκουίνοι πέθαναν από έλλειψη τροφής ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αφρικής

Reporter.gr Newsroom
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Σε δύο βασικές αποικίες ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αφρικής, η μεγάλη πλειονότητα των αναπαραγόμενων πουλιών πιθανότατα πέθαναν από πείνα μέσα σε μια περίοδο οκτώ ετών λόγω της κατάρρευσης των αποθεμάτων τροφής τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Τα ευρήματα από ομάδα ερευνητών της νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης, του Πανεπιστημίου του Έξετερ και άλλων πανεπιστημίων προστίθενται στο αυξανόμενο σύνολο αποδείξεων σχετικά με μια κεντρική απειλή για την επιβίωση των αφρικανικών πιγκουίνων, των οποίων οι αριθμοί έχουν μειωθεί δραματικά και πλέον θεωρούνται «κρίσιμα απειλούμενοι».

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στο νησί Dassen και στο νησί Robben, όπου οι πληθυσμοί των μικρών αυτών πουλιών — με τις χαρακτηριστικές φωνές και το ασπρόμαυρο «σμόκιν» — αποδεκατίστηκαν μεταξύ 2004 και 2011 καθώς τα αποθέματα σαρδελών, από τα οποία εξαρτώνται, μειώθηκαν δραστικά. Αυτό οδήγησε σε απώλεια περίπου 62.000 πιγκουίνων εκείνη την περίοδο.

Ο Ρίτσαρντ Σέρλι, συν-συγγραφέας και βιολόγος διατήρησης στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης και διατήρησης ενός σταθερού αποθέματος τροφής στις περιοχές αναζήτησης «φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους».

Σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από 10.000 ζευγάρια αναπαραγόμενων αφρικανικών πιγκουίνων, σε σύγκριση με περίπου 141.000 το 1956 και πιθανώς εκατομμύρια στο τέλος του 19ου αιώνα. Τα πουλιά, που φτάνουν μόλις τα 60 εκατοστά σε ύψος, είναι το μόνο είδος πιγκουίνου που ζει στη Νότια Αφρική και κατοικούν κυρίως σε μικρά νησιά της χώρας και στη γειτονική Ναμίμπια.

Πού οφείλεται η μεγάλη μείωση του πληθυσμού των πιγκουίνων

Πολλοί παράγοντες έχουν συμβάλει στη δραματική τους μείωση, όπως η συλλογή γκουανό, το οποίο χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά για να φτιάχνουν φωλιές. Όμως λίγοι κίνδυνοι είναι τόσο σοβαροί όσο η έλλειψη σαρδελών και αντσούγιας — της βασικής τους τροφής — που επηρεάζεται τόσο από την κλιματική αλλαγή όσο και από την εμπορική αλιεία.

Κάθε χρόνο οι αφρικανικοί πιγκουίνοι υφίστανται πτέρωση, αντικαθιστώντας τα φτερά τους για να διατηρήσουν θερμομόνωση και αδιαβροχοποίηση. Κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων, πρέπει να μείνουν στη στεριά και δεν μπορούν να κυνηγήσουν.

Συνήθως, πριν από αυτή τη δύσκολη περίοδο, τρώνε μεγάλη ποσότητα τροφής.

«Έχουν εξελιχθεί ώστε να αποθηκεύουν λίπος και μετά να νηστεύουν ενώ το σώμα τους μεταβολίζει αυτά τα αποθέματα», είπε ο Σέρλι. «Πρέπει, λοιπόν, να ανακτήσουν γρήγορα τη φυσική τους κατάσταση μετά. … Εάν η τροφή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί πριν ή αμέσως μετά την πτέρωση, τότε δεν έχουν αρκετά αποθέματα για να επιβιώσουν.»

Αυτό, κατέληξαν οι ερευνητές, πιθανότατα προκάλεσε τον μαζικό θάνατο που καταγράφηκε τα χρόνια μετά το 2004, όταν η βασική πηγή τροφής έπεφτε σταθερά σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των μέγιστων επιπέδων.

Οι τοποθεσίες που μελέτησαν οι επιστήμονες αποτελούν «δύο από τις ιστορικά σημαντικότερες αποικίες», σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα Αζουιανέουι Μαχάντο του Υπουργείου Δασών, Αλιείας και Περιβάλλοντος της Νότιας Αφρικής.

Το είδος έχει υποστεί πτώση σχεδόν 80% τις τελευταίες τρεις δεκαετίες

Όμως οι απώλειες δεν περιορίζονται σε αυτά τα νησιά. «Αυτές οι μειώσεις αντικατοπτρίζονται κι αλλού», σημείωσε ο Σέρλι, τονίζοντας ότι το είδος έχει υποστεί πτώση σχεδόν 80% τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Το άρθρο έρχεται λίγο μετά από άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, η οποία διαπίστωσε ότι σε χρόνια με χαμηλά αποθέματα ψαριών, οι αφρικανικοί πιγκουίνοι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές με τα αλιευτικά σκάφη, δημιουργώντας έντονο ανταγωνισμό.

Το 2016, χρονιά με χαμηλά αποθέματα σαρδελών και αντσούγιας, περίπου το 20% των πιγκουίνων αναζητούσαν τροφή στις ίδιες περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν εμπορικά αλιευτικά. Σε χρόνια με περισσότερη αφθονία, το ποσοστό έπεφτε στο 4%.

Η διευρυνόμενη έρευνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα τροφής συμβάλλει στη διαμόρφωση σχεδίων διαχείρισης και προστασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει «προσωρινές» απαγορεύσεις στην αλιεία σαρδελών και αντσούγιας γύρω από βασικές αποικίες. Και φέτος, συμφωνία μεταξύ περιβαλλοντικών ομάδων και βιομηχανίας οδήγησε σε δικαστική απόφαση που απαγορεύει την εμπορική αλιεία κοντά σε έξι κρίσιμες αποικίες για την επόμενη δεκαετία.

Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν τις αποικίες των νησιών Dassen, Robben, Stony Point, Dyer, St. Croix και Bird Island.

Οι συγγραφείς της μελέτης ελπίζουν ότι οι νέοι περιορισμοί θα επιβραδύνουν την απώλεια του είδους. «Ωστόσο», γράφουν, «με δεδομένη την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα της λείας, πιθανότατα θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις.»

Ο Διεθνής Οργανισμός Προστασίας της Φύσης (IUCN) στην τελευταία του αξιολόγηση ανέφερε ότι οι αφρικανικοί πιγκουίνοι υφίστανται «εξαιρετικά ταχεία μείωση» και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής της τάσης. «Απαιτείται άμεση δράση», σημείωσε.

Ο Σέρλι ελπίζει ότι τα τελευταία ευρήματα θα τονίσουν το επείγον του ζητήματος. «Παρά το ότι είναι γνωστοί και μελετημένοι, οι πιγκουίνοι αυτοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εξαφάνιση, δείχνοντας πόσο σοβαρή είναι η βλάβη στα οικοσυστήματά μας», είπε.

«Αν ένα τόσο εμβληματικό είδος δυσκολεύεται να επιβιώσει», πρόσθεσε, «τίθεται το ερώτημα πόσα άλλα είδη εξαφανίζονται χωρίς να το προσέχουμε καν.»

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