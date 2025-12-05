Η Ινδία μείωσε τα επιτόκια, λόγω «αδυναμίας σε βασικούς οικονομικούς δείκτες»

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας μείωσε την Παρασκευή το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,25%, σύμφωνα με τις προβλέψεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής προέβη σε ομόφωνη μείωση, επικαλούμενη «αδυναμία σε ορισμένους βασικούς οικονομικούς δείκτες», ενώ ο γενικός πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά και αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα κάτω το πρώτο τρίμηνο του 2025, δήλωσε ο διοικητής της RBI, Sanjay Malhotra.

Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 8,2% από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει υποτονικός.

«Παρά το δυσμενές και απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον, η ινδική οικονομία έχει δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα», δήλωσε ο Malhotra, σημειώνοντας σημάδια «υψηλής ανάπτυξης».

«Το περιθώριο που παρέχουν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό μας επέτρεψε να παραμείνουμε υποστηρικτικοί στην ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις παραγωγικές απαιτήσεις της οικονομίας με προληπτικό τρόπο», δήλωσε στις τελικές του παρατηρήσεις.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αγοράσει 1 τρισεκατομμύριο ρουπίες (11 δισεκατομμύρια δολάρια) σε κρατικά ομόλογα στην ανοιχτή αγορά και θα πραγματοποιήσει μια τριετή συμφωνία ανταλλαγής αγοράς-πώλησης αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δολάριο ΗΠΑ και την ινδική ρουπία αυτόν τον μήνα.

Αυτά τα βήματα θα «διασφαλίσουν επαρκή διαρκή ρευστότητα στο σύστημα και θα διευκολύνουν περαιτέρω τη νομισματική μετάδοση», δήλωσε ο Malhotra.

Η RBI πραγματοποιεί τακτικά ανταλλαγές δολαρίου-ρουπίας για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις ρευστότητας των παρεμβάσεων spot στην ρουπία.