Ροζόλης (Πρόεδρος ΣΕΚΠΥ): Η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει εισέλθει σε φάση ωρίμανσης

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 3ο Ετήσιο Greek Defence Industry Compass στο Residence Palace στις Βρυξέλλες, στις 8 Ιανουαρίου 2026 επιβεβαιώνοντας πλέον τον θεσμικό ρόλο της εκδήλωσης ως κομβικής πλατφόρμας στρατηγικού διαλόγου, βιομηχανικής συνεργασίας και επιχειρηματικής δικτύωσης στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και συγκέντρωσε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δεκάδες εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, αμυντικών οργανισμών, ενόπλων δυνάμεων, βιομηχανίας, ερευνητικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση στην εκδήλωση δόθηκε στη διαφορετικότητα και πολυμορφία του αμυντικού οικοσυστήματος, ως βασικό παράγοντα ανθεκτικότητας, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Έναρξη και Θεσμικά Μηνύματα

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Αναστάσιος Ροζόλης, Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, υπογράμμισε ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει εισέλθει σε φάση ωρίμανσης και ουσιαστικής ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ο ΣΕΚΠΥ θεωρεί τον Οδικό Χάρτη Μετασχηματισμού της Αμυντικής Βιομηχανίας (Defence Industry Transformation Roadmap) ως μια εποικοδομητική και αναγκαία πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί με ρεαλισμό, πειθαρχία και στρατηγική συνοχή, ώστε να αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή και εθνική αμυντική βιομηχανία.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, κ. Ιωάννης Βράιλας, ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες αποτελούν πλέον το κεντρικό πεδίο όπου συναντώνται στρατηγική κατεύθυνση, χρηματοδοτικά εργαλεία και βιομηχανική υλοποίηση.

Από επιχειρησιακή και θεσμική σκοπιά, ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Γιαννουλάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υπογράμμισε τη σημασία της δομημένης συνεργασίας μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και βιομηχανίας, με έμφαση σε λύσεις επιχειρησιακά ώριμες, διαλειτουργικές και ρεαλιστικές ως προς τον χρόνο υλοποίησης.

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προσέγγιση

Οι κεντρικές ομιλίες προσέφεραν ισχυρό ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των υποδομών και της στρατιωτικής κινητικότητας ως πολλαπλασιαστών ισχύος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, συνδέοντας τις πολιτικές πολιτικών και αμυντικών επενδύσεων.

Ο Andrius Kubilius, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας, την αύξηση της παραγωγής και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να μεταφράζονται σε πραγματικές δυνατότητες.

Ο André Denk, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, εστίασε στη συνοχή, τη διαλειτουργικότητα και την κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων, επισημαίνοντας ότι ο κατακερματισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρέμβαση του Ιωάννη Μανιάτη, Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ομιλία του, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή αυτονομία και ανθεκτικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές πρωτοβουλίες οφείλουν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές βιομηχανικής ισχύος και όχι ως αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Τέλος, ο Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρουσίασε τον εξελισσόμενο ρόλο της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση αμυντικών και διττής χρήσης τεχνολογιών, σηματοδοτώντας νέες ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια για τον κλάδο.

Βιομηχανική Συνεργασία και DEFEA

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το DEFEA Experience από το Διευθυντή της DEFEA – Defence Athens Exhibition, κ. Βασίλη Μπάρκα, αναδεικνύοντας τη διεθνή δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή fora.

Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους παριστάμενους να συμμετάσχουν στο DEFEA Conference, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2026, επισημαίνοντας τον ρόλο του ως κεντρικού σημείου συνάντησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς αμυντικής κοινότητας στην Αθήνα.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΚΠΥ και PwC Greece, το οποίο θεμελιώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα αμυντικής οικονομίας, βιομηχανικής στρατηγικής, κανονιστικής συμμόρφωσης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μέσα από εξειδικευμένη καθοδήγηση της PwC Greece, τα μέλη του ΣΕΚΠΥ θα υποστηριχθούν στην κατανόηση και αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών εργαλείων πολιτικής και χρηματοδότησης, όπως το MFF, το ECF και τα συναφή αμυντικά προγράμματα, στη βελτίωση της στρατηγικής τους τοποθέτησης, στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και στη μετάβαση από την ευκαιρία στην υλοποίηση βιώσιμων, ανταγωνιστικών και ευρωπαϊκά διαλειτουργικών έργων.

Ουσιαστικές Θεματικές Συζητήσεις

Τα θεματικά πάνελ που ακολούθησαν προσέφεραν βάθος στη συζήτηση και πρακτικό προσανατολισμό.

Το πάνελ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ECF) επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και πολιτικά εργαλεία μπορούν να μετατραπούν σε απτά βιομηχανικά αποτελέσματα για τον αμυντικό τομέα. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για ρεαλιστικό σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες και θεσμική συνοχή, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να υποστηρίξουν την κλιμάκωση της παραγωγής, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη διασυνοριακή βιομηχανική συνεργασία.

Το πάνελ για τη Στρατιωτική Κινητικότητα και τις Υποδομές ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των υποδομών και της διαλειτουργικότητας ως βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αποτροπής και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία των λιμένων, των σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων, καθώς και των σύγχρονων συστημάτων logistics, ως κρίσιμων παραγόντων για την ταχεία μετακίνηση δυνάμεων και μέσων εντός της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών, στην ανάγκη εναρμόνισης τεχνικών προδιαγραφών και κανονιστικών πλαισίων, καθώς και στον ρόλο των μεγάλων έργων υποδομής ως πολλαπλασιαστών ασφάλειας, ανθεκτικότητας και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Το πάνελ για τις Ενεργειακές Λύσεις και την Πράσινη Μετάβαση στην Άμυνα υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης στρατιωτικής ικανότητας και της επιχειρησιακής αυτονομίας. Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και των καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, τόσο για τη μείωση του λειτουργικού αποτυπώματος όσο και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής. Το πάνελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράσινη μετάβαση στην άμυνα δεν συνιστά απλώς περιβαλλοντική επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα με άμεσο επιχειρησιακό και βιομηχανικό αντίκτυπο.

Το πάνελ για τη Θαλάσσια Ασφάλεια και τις Αμυντικές Εφαρμογές της Γαλάζιας Οικονομίας ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του θαλάσσιου χώρου ως πυλώνα ευρωπαϊκής ασφάλειας, βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογικής καινοτομίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αυξανόμενες προκλήσεις στον ναυτικό τομέα, την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών, τις ναυτικές πλατφόρμες επόμενης γενιάς και τον ρόλο των διττής χρήσης τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση αμυντικών δυνατοτήτων με τη γαλάζια οικονομία, αναδεικνύοντας πώς η ναυπηγική, τα ναυτικά συστήματα, τα αυτόνομα μέσα και οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τόσο την αποτροπή όσο και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

B2B Συναντήσεις και Επιχειρηματικός Αντίκτυπος

Κεντρικό πυλώνα του 3ου Greek Defence Industry Compass αποτέλεσε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δομημένων B2B συναντήσεων, το οποίο επιβεβαίωσε τον έντονα επιχειρησιακό και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Residence Palace, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες προγραμματισμένες και στοχευμένες συναντήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρειών, μεγάλων βιομηχανικών σχημάτων, ΜμΕ, ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών, καθώς και θεσμικών φορέων.

Οι συναντήσεις αυτές λειτούργησαν ως καταλύτης για τη διερεύνηση συγκεκριμένων προοπτικών συνεργασίας, τη διαμόρφωση κοινοπρακτικών σχημάτων, την ένταξη ελληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών που ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας.

Η επιτυχία των B2B ανέδειξε το Greek Defence Industry Compass ως πλατφόρμα παραγωγής συνεργειών και απτών βιομηχανικών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.